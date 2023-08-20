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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Фламенго
Коритиба - Фламенго: обзор матча 20 августа 2023
Коритиба
20.08.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 3
Завершен
Фламенго
15'
Робсон (П)
47'
E.
20'
Г. Барбоза (П)
31'
Д. Де Арраскаэта
90+5'
Жерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коритиба - Фламенго
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
Жерсон
Пас отдал
Т. Майя
89'
Желтая карточка
Айртон
81'
Замена
Педро
️️️️
Б. Энрике
81'
Замена
Т. Майя
️️️️
Э. Пульгар
Замена
L.
️️️️
М. Морено
74'
70'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Г. Барбоза
65'
Желтая карточка
Жерсон
Замена
D.
️️️️
E.
63'
62'
Замена
Айртон
️️️️
Ф. Луис
62'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
В. Уго
Желтая карточка
М. Бьянки
50'
ГОЛ! 2:2!
E.
47'
Замена
М. Бьянки
️️️️
Франсержио
46'
Желтая карточка
Робсон
45'
+2
31'
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
В. Уго
26'
Желтая карточка
Б. Энрике
20'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Барбоза
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Робсон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
22
Габриэл
ВР
29
Diogo Batista
ЦЗ
13
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
83
Jamerson
ЦЗ
15
Франсержио
ЦП
19
Себастьян Гомес
ЦП
30
Робсон
ЦФ
15
Bruno Gomes
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
9
Edu
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Коритиба
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Андрей
ОП
18
Матеус Бьянки
ЦП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
9
Diogo
ЦФ
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Аллан
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Педро
ЦФ
4-2-4
22
Габриэл
29
3
Энрике
83
13
Кушчевич
15
Франсержио
19
Гомес
30
Робсон
9
10
Морено
15
4-1-2-2-1
23
Кунья
43
Уэсли
15
Бруно
4
Перейра
16
Луис
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
30
Уго
27
Энрике
9
Барбоза
15
Франсержио
18
Бьянки
18
Бьянки
15
Франсержио
10
Морено
28
28
10
Морено
9
9
9
9
16
Луис
6
Айртон
6
Айртон
16
Луис
30
Уго
10
Рибейро
10
Рибейро
30
Уго
5
Пульгар
29
Майя
29
Майя
5
Пульгар
9
Барбоза
7
Араухо
7
Араухо
9
Барбоза
27
Энрике
9
Педро
9
Педро
27
Энрике
Остались в запасе
Коритиба
Фламенго
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Андрей
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
40
Рейналдо
ЦЗ
2
Хайнер
ПЗ
7
Андрей
ОП
31
Maurício Garcez de Jesus
ЦП
21
Лукас Барбоза
ПВ
9
Родриго Пиньо
ЦФ
2
Натанаэл
ЦФ
37
Кайо Сезар
ЦФ
Остались в запасе
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
29
Аллан
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Коритиба - Фламенго
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
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27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
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