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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Брагантино - Фламенго
Брагантино - Фламенго: обзор матча 23 июня 2023
Брагантино
23.06.2023, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 11 тур
4 : 0
Завершен
Фламенго
40'
Э. Сантос
49'
Г. Москера
76'
Алеррандро
81'
Г. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брагантино - Фламенго
86'
Замена
А. Луис
️️️️
Эвертон
86'
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Де Арраскаэта
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Рамирес
83'
Замена
Густавиньо
️️️️
Л. Эвангелиста
83'
ГОЛ! 4:0!
Г. Москера
81'
ГОЛ! 3:0!
Алеррандро
76'
Замена
Алеррандро
️️️️
Э. Саша
72'
Замена
Соррисо
️️️️
Витиньо
63'
Замена
Адерлан
️️️️
Ж. Силва
63'
60'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Педро
60'
Замена
Айртон
️️️️
Л. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Г. Москера
Пас отдал
М. Фернандес
49'
46'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Э. Рибейро
ГОЛ! 1:0!
Э. Сантос
Пас отдал
Л. Эвангелиста
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брагантино
30
Лукао
ВР
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
30
Луан Патрик
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
30
Генри Москера
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
7
Рамирес
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Брагантино
31
Гилерме
ЛЗ
41
Джонни
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
55
Эвертон
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
48
Натан Камарго
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
22
Густавиньо
АП
12
Майкон
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
30
Виктор Уго
АП
11
Андре Луис
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Лукао
29
Капишаба
30
Патрик
3
Сантос
25
Силва
30
Эвангелиста
7
Рамирес
35
Фернандес
30
Москера
28
Витиньо
8
Саша
4-4-2
23
Кунья
43
Уэсли
4
Луис
4
Перейра
15
Бруно
29
Майя
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
8
Жерсон
9
Педро
7
Эвертон
25
Силва
13
Адерлан
13
Адерлан
25
Силва
7
Рамирес
25
Пракседес
25
Пракседес
7
Рамирес
30
Эвангелиста
22
Густавиньо
22
Густавиньо
30
Эвангелиста
28
Витиньо
7
Соррисо
7
Соррисо
28
Витиньо
8
Саша
9
Алеррандро
9
Алеррандро
8
Саша
4
Перейра
6
Айртон
6
Айртон
4
Перейра
10
Рибейро
5
Пульгар
5
Пульгар
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
30
Уго
30
Уго
10
Де Арраскаэта
9
Педро
27
Энрике
27
Энрике
9
Педро
7
Эвертон
11
Луис
11
Луис
7
Эвертон
Остались в запасе
Брагантино
Фламенго
31
Гилерме
ЛЗ
41
Джонни
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
48
Натан Камарго
ОП
55
Эвертон
ЛВ
12
Майкон
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
31
Гилерме
ЛЗ
41
Джонни
ЦЗ
46
Густаво Энрике
ЦЗ
48
Натан Камарго
ОП
55
Эвертон
ЛВ
12
Майкон
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
6
Игор Жезус
ЦП
Главный тренер
Педру Кайшинья
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Брагантино - Фламенго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Наби Аби Шеди
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