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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Интернасьонал
Фламенго - Интернасьонал: обзор матча 27 августа 2023
Фламенго
27.08.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Интернасьонал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Интернасьонал
90'
+5
Желтая карточка
Э. Валенсия
87'
Желтая карточка
Д. Кардозо
Желтая карточка
Уэсли
67'
Замена
Эвертон
️️️️
Б. Энрике
66'
Замена
Аллан
️️️️
Т. Майя
66'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
65'
61'
Замена
Витао
️️️️
У. Мальо
61'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
М. Диас
61'
Замена
А. Патрик
️️️️
П. Энрике
46'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
Л. Адриано
46'
Замена
Рене
️️️️
Маурисио
Желтая карточка
Э. Пульгар
42'
36'
Желтая карточка
М. Диас
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Л. Араухо
35'
29'
Желтая карточка
У. Мальо
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Де Арраскаэта
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
6
Матеус Диас
ОП
18
Маурисио
АП
8
Bruno Henrique
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
29
Аллан
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Педро
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЛЗ
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
5
Джонни Кардозо
ЦП
10
Алан Патрик
АП
12
Emerson Júnior
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
4-1-2-1-2
23
Кунья
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
29
Майя
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
7
Араухо
9
Барбоза
3-2-2-3
13
Кейллер
22
Мальо
22
Эрнандес
3
Гомес
6
Габриэль
6
Диас
18
Маурисио
14
де Пена
7
Энрике
4
Адриано
8
29
Майя
29
Аллан
29
Аллан
29
Майя
7
Араухо
10
Рибейро
10
Рибейро
7
Араухо
10
Де Арраскаэта
30
Уго
30
Уго
10
Де Арраскаэта
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
27
Энрике
7
Эвертон
7
Эвертон
27
Энрике
18
Маурисио
6
Рене
6
Рене
18
Маурисио
22
Мальо
44
Витао
44
Витао
22
Мальо
6
Диас
20
Арангис
20
Арангис
6
Диас
7
Энрике
10
Патрик
10
Патрик
7
Энрике
4
Адриано
13
Валенсия
13
Валенсия
4
Адриано
Остались в запасе
Фламенго
Интернасьонал
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
36
Тауан Лара
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
1
Агустин Росси
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
Остались в запасе
36
Тауан Лара
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
12
Emerson Júnior
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Фламенго - Интернасьонал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
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Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
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Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
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Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
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Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
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