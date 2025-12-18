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Филипе Луис
Новости
Филипе Луис - новости
Завершил карьеру
9 августа 1985 (41)
#16 | Защитник
183 см | 73 кг
Бразилия | Польша
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Трансферы
Публикации
Тренер «Фламенго» – о Сафонове: «Он будто видел нашу тренировку»
2025.12.18 09:05
1
Экс-защитник «Атлетико» объяснил, почему Симеоне называл Месси «карликом»
2023.12.16 11:23
1
Экс-защитник сборной Бразилии завершил карьеру в 38 лет
2023.12.02 08:56
Филипе Луис: «Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч»
2020.04.08 12:37
4
Фото
Филипе Луис подписал контракт с «Фламенго»
2019.07.23 18:32
1
Фото
«Сегодня для меня счастливый день, потому что я отдал все этому клубу». Филипе Луис попрощался с «Атлетико»
2019.07.21 16:25
1
Mundo Deportivo: «Барселона» отказалась от кандидатуры Филипе Луиса
2019.07.12 18:58
«Барселона» может купить Алабу летом
2019.03.27 15:59
5
«Манчестер Сити» хочет подписать Филипе Луиса. Защитником интересуется «Барселона»
2019.03.25 16:29
3
Филипе Луис может продолжить карьеру в «Барселоне»
2019.02.22 13:12
6
Филипе Луис: «Месси заслужил «Золотой мяч» по итогам 2018 года. Либо я ничего не понимаю в футболе»
2019.01.22 11:38
14
Хуанфран, Годин и Филипе Луис могут бесплатно покинуть «Атлетико»
2019.01.03 09:15
3
«Ювентус» может бесплатно подписать Филипе Луиса летом
2018.12.20 17:02
3
Филипе Луис пропустит около двух недель из-за травмы
2018.12.18 07:51
93
Миланские клубы заинтересованы в Луисе Филипе
2018.12.16 11:27
Фото
Бензема, Манолас и два игрока «Брюггге» вошли в команду недели Лиги чемпионов
2018.11.08 15:40
1
«Арсенал» планирует подписать Филипе Луиса
2018.09.04 22:57
3
Симеоне: «Уход Луиса из клуба? Филипе сказал мне все, что должен был сказать»
2018.08.25 20:10
Cadena SER : «ПСЖ» сделал предложение Филипе Луису. Игрок согласен на трансфер
2018.08.19 01:37
Луис Филипе: «Готов был отдать жизнь за то, чтобы восстановиться к ЧМ-2018»
2018.05.26 10:20
Филипе Луис: «Опыт – единственное преимущество «Атлетико» над «Марселем»
2018.05.10 07:07
Симеоне: «Арсенал» – это шикарная команда. В полуфинале других и не бывает»
2018.05.03 07:29
2
Филипе Луис летом может перейти из «Атлетико» в «Ювентус»
2018.04.16 15:16
2
В «Атлетико» полагают, что Филипе Луис будет готов к чемпионату мира-2018
2018.03.17 16:08
Филипе Луис выбыл на срок от четырех до шести месяцев и не сыграет на ЧМ-2018
2018.03.17 06:38
1
Полузащитник «Атлетико» Тейе: «У «Локомотива» хорошая группа атакующих футболистов»
2018.03.16 07:28
6
Фото
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы
2018.03.09 18:22
13
Филипе Луис порекомендовал Гризманну остаться в «Атлетико»
2018.02.20 08:41
Филипе Луис: «Месси может выиграть Примеру с любой заурядной командой»
2017.10.13 10:17
10
Луис: «Диего Коста сильнее Неймара и Эдена Азара»
2017.10.12 23:42
8
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