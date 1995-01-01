«Барселона» может купить Алабу летом

«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает Sport.es со ссылкой France Football.

Каталонцы ищут игрока на левый фланг обороны на подмену Жорди Альбе. В шорт-лист сине-гранатовых также входят Начо Монреаль («Арсенал»), Альберто Морено («Ливерпуль), Филипе Луис («Атлетико») и Ферлан Менди («Лион»).

Алаба – универсал. Он может сыграть на позиции центрального и левого защитника и центрального полузащитника.