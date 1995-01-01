«Барселона» может купить Алабу летом

да ну, фейк
«Барселона» возобновила интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает Sport.es со ссылкой France Football.
Каталонцы ищут игрока на левый фланг обороны на подмену Жорди Альбе. В шорт-лист сине-гранатовых также входят Начо Монреаль («Арсенал»), Альберто Морено («Ливерпуль), Филипе Луис («Атлетико») и Ферлан Менди («Лион»).
Алаба – универсал. Он может сыграть на позиции центрального и левого защитника и центрального полузащитника.
- В текущем сезоне австриец провел за мюнхенскую команду 34 матча, забил два гола и сделал пять результативных передач.
- Контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до 2021 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 55 миллионов евро.