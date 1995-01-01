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    «Барселона» может купить Алабу летом

    «Барселона» возобновила интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе, сообщает Sport.es со ссылкой France Football.

    Каталонцы ищут игрока на левый фланг обороны на подмену Жорди Альбе. В шорт-лист сине-гранатовых также входят Начо Монреаль («Арсенал»), Альберто Морено («Ливерпуль), Филипе Луис («Атлетико») и Ферлан Менди («Лион»).

    Алаба – универсал. Он может сыграть на позиции центрального и левого защитника и центрального полузащитника.

    • В текущем сезоне австриец провел за мюнхенскую команду 34 матча, забил два гола и сделал пять результативных передач.
    • Контракт Алабы с «Баварией» рассчитан до 2021 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего футболиста в 55 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5879

      Cules2013 54 минуты назад

      да ну, фейк

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      Рейтинг: +556

      SarJr 1 час назад

      Вряд ли алаба захочет следующие пару лет сидеть на лавке изредка выходя на замену хорди. И плюс их путать буду все)

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