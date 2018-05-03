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  • Симеоне: «Арсенал» – это шикарная команда. В полуфинале других и не бывает»

Симеоне: «Арсенал» – это шикарная команда. В полуфинале других и не бывает»

3 мая 2018, 07:29
2

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассчитывает на опытных футболистов своей команды перед ответным полуфинальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом».

«Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече. Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию.

Завтра со скамейки запасных руководить командой будет Херман Бургос, и у меня нет с этим никаких проблем. Мы знакомы с самого детства и понимаем друг друга с полуслова. Он готов к тому, чтобы руководить командой.

Лаказетт? Это фантастический футболист. Он не так высок, но блестяще действует на «втором этаже». Этого форварда отличает высокая реализация голевых моментов.

Филипе Луис был травмирован два месяца, так что, конечно, не готов играть все 90 минут. Но сейчас заключительная стадия турнира, и тут опытные игроки вроде Филипе совершают чудеса. Он мне нужен. И он будет там.

В «Арсенале» собраны отличные футболисты. Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг «Арсенала» – это Месут Озил. В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает», – заявил Симеоне.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетико» – «Арсенал» состоится в четверг, 3 мая, в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Результат первой встречи – 1:1.

Источник: УЕФА
Лига Европы Атлетико Арсенал Озил Месут Луис Филипе Ляказетт Александр Симеоне Диего
Комментарии (2)
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insider_retro
1525328497
Диего сказал много, вежливо и красиво!.. Но обыгрывать лондонцев надо!!..
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zigbert
1525360348
Атлетико скорей всего засушит,но если Арсенал забьет хотя бы гол,начнется интересная игра.
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