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    «Сегодня для меня счастливый день, потому что я отдал все этому клубу». Филипе Луис попрощался с «Атлетико»

    Защитник «Атлетико» Филипе Луис провел прощальную пресс-конференцию в клубе. 30 июня у бразильца истек контракт с мадридцами.

    «Я прожил здесь прекрасные моменты. Сегодня для меня не грустный день, а счастливый, потому что я отдал все этому клубу», – сказал Филипе.

    • 33-летний футболист выступал за «Атлетико» с 2010-го по 2014-й и с 2015-го по 2019 год.
    • Всего Луис провел за испанскую команду 333 официальных матча, забил 12 голов и сделал 30 результативных передач.
    • В составе «Атлетико» он стал чемпионом Испании и обладателем Кубка страны и по два раза выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

    Источник: Твиттер «Атлетико»

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