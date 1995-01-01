«Сегодня для меня счастливый день, потому что я отдал все этому клубу». Филипе Луис попрощался с «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис провел прощальную пресс-конференцию в клубе. 30 июня у бразильца истек контракт с мадридцами.

«Я прожил здесь прекрасные моменты. Сегодня для меня не грустный день, а счастливый, потому что я отдал все этому клубу», – сказал Филипе.