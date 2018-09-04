«Арсенал» планирует подписать Филипе Луиса

Футболист «Атлетико» Филипе Луис уже зимой может сменить клуб. В фигуре бразильца заинтересован «Арсенал».

Испанцы хотят получить за игрока не меньше 30 миллионов евро. Защитнику 33 года. Летом спортсменом интересовался «ПСЖ», но трансфер не состоялся.

Луис выступает в Мадриде с 2015 года, а еще раньше играл за команду с 2010 по 2014 годы. В «Атлетико» бразилец выигрывал чемпионат Испании, два раза Лигу Европы и два раза Суперкубок УЕФА.