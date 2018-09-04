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    «Арсенал» планирует подписать Филипе Луиса

    Футболист «Атлетико» Филипе Луис уже зимой может сменить клуб. В фигуре бразильца заинтересован «Арсенал».

    Испанцы хотят получить за игрока не меньше 30 миллионов евро. Защитнику 33 года. Летом спортсменом интересовался «ПСЖ», но трансфер не состоялся.

    Луис выступает в Мадриде с 2015 года, а еще раньше играл за команду с 2010 по 2014 годы. В «Атлетико» бразилец выигрывал чемпионат Испании, два раза Лигу Европы и два раза Суперкубок УЕФА.

    Источник: Kickoff.com

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    04.09.2018 22:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 5 сентября 2018, 12:28

      классные крайки будут ) Луис и Ликштайнер. Выглядит очень перспективно!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 5 сентября 2018, 07:22

      А зачем мы собираем пенсионеров на лавку?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 4 сентября 2018, 23:09

      не перейде

      0
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