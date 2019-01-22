Филипе Луис: «Месси заслужил «Золотой мяч» по итогам 2018 года. Либо я ничего не понимаю в футболе»

Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис выразил мнение, что атакующий игрок «Барселоны» Лионель Месси должен был получить «Золотой мяч» по итогам прошлого года. Приз достался Луке Модричу.

«Месси продолжает совершенствоваться. Мне непонятны мнения, что Лионель не заслужил «Золотой мяч». Тот, кто так говорит, либо видит то, чего не видно мне, либо я ничего не понимаю в футболе», – сказал бразилец Globo Esporte.