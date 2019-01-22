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    Филипе Луис: «Месси заслужил «Золотой мяч» по итогам 2018 года. Либо я ничего не понимаю в футболе»

    Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис выразил мнение, что атакующий игрок «Барселоны» Лионель Месси должен был получить «Золотой мяч» по итогам прошлого года. Приз достался Луке Модричу.

    «Месси продолжает совершенствоваться. Мне непонятны мнения, что Лионель не заслужил «Золотой мяч». Тот, кто так говорит, либо видит то, чего не видно мне, либо я ничего не понимаю в футболе», – сказал бразилец Globo Esporte.

    • В прошлом сезоне Месси с «Барселоной» вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
    • Сборная Аргентины с Месси вылетела в 1/8 финала чемпионата мира.
    • Каталонцы в прошлом сезоне выиграли Примеру.

    Источник: Globo Esporte

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    22.01.2019 11:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +122

      АлексOZ 24 января 2019, 19:24

      по моему мнению самый лучший матч на ЧМ-2018 это Франция-Аргентина!!! да Аргентина проиграла, но проиграла в бою!!! 4-3 !!! и лучший был Месси! Если бы не два блестящих прохода Мбапе и соответственно два провала обороны "сабисалетте":'( :'( :'( .... когда смотришь и пересматриваешь эту игру, хочется всегда кричать как в ФИФА, "что творит Лионель Месси" Мне кажется эту игру, как-то не заслуженно задвинули в тень, чтоб раздать призы другим игрокам :-@

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 января 2019, 21:11

      Я где-то год назад читал результаты преинтереснейшего исследования болельщиков американского футбола. Главный вывод - нет такого понятия как "игра" и "правила", разные люди трактуют правила и саму игру по-разному. Я сначала подумал, что это маловероятно, есть же чёткие правила, регламент и т.д. Но чем дальше, тем я больше понимаю, что есть официальные правила, есть точка зрения судьи, есть точка зрения тренера, и с десяток разных мнений от разных групп болельщиков.
      Кто-то считает, что Модрич не заслужил ЗМ, кто-то говорит, что он как раз-таки самый достойный, одни считают Месси лучшим, другие вон вообще умудряются приравнять Лео к Гризманну. А ещё есть Мбаппе и Роналду. А ещё одни говорят о трофеях, другие об индивидуальном мастерстве.
      -----
      Лично моё мнение - топ-3 на ЗМ должно выглядеть так: Месси, Мбаппе, Роналду. Это личная награда, а, значит, имеют значения личные достижения, а не общекомандные. Месси и Мбаппе - самые стабильные игроки последних 2-х лет, у того же Роналду были спады очень сильные 2 года подряд по ходу осенне-зимней части сезона. Месси №1 почти по всем стат показателям, в т.ч. и Золотая бутса его, уже который год. Мбаппе хорошо показал себя и в ПСЖ и на ЧМ, но Мбаппе помог супер-состав сборной, а Месси корячился за полкоманды. В общем-то у Роналду сборная тоже не ахти какая. Модрич крут, но как и Гризманн или Азар с Салахом - они не показали ничего такого. ЗМ - эта награда за выдающееся индивидуальное мастерство, за яркую игру, а это не про последних игроков. Они просто крутые ребята. С таким же успехом, на ЗМ можно было в топ-список включать де Брюйне, канте или Эриксена. Победитель ЗМ - это феномен. А это Месси, Роналду, и теперь стал Мбаппе. Модрич или Салах - это не то. Особенно мне понравилось, что Мбаппе - 4, Месси аж 5 с какого-то перепугу, зато Гризманн - третий, человек, играющий со спадами в Атлетико, уступающий по статистике и стабильности Месси, яркости и полезности Мбаппе в сборной, но он выше их обоих. Видимо, победа в ЛЕ зарешала. Аж смешно стало, но, по факту, это так и выходит.
      До тех пор, пока существуют негласные правила и двусмысленные метса для трактовки в регламенте, мутные и только схематичные правила выбора победителя ЗМ, то эти споры будут вечно. Наверное, такая неразбериха кому-то выгодна, т.к. нет чётких правил - значит и нарушать как бы нечего.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Cules2013 22 января 2019, 21:50

      Солидно, объективно и непредвзято!.. Gut!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Cules2013 23 января 2019, 21:12

      Есть традиция,золотой мяч присуждается тому кто что то выиграл на международной арене.Какой нахрен Месси ,он ничего не выиграл со сборной,от слова никогда.Модрич выиграл по совокупности,финал ЧМ,выигрыш ЛЧ и Ла лиги.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > александр п 24 января 2019, 06:41

      Шта? Выиграл Примеру? Реал 3-место в прошло году занял)))
      Традиция))))... вот-вот, я о том же, что есть какие-то мутные негласные правила, а должны быть чёткие критерии по регламенту. Про то, что ЗМ индивидуальная награда, а трофеи - коллективная, я уже писал выше.

      -1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Cules2013 24 января 2019, 09:14

      Футбол это коллективная игра и главное в нём победы,а не голы,пасы и обводки.Победа в ЛЧ и финал ЧМ ,перевесили победу в ЧМ у Гризмана и Мбаппе. Вот и всё.

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 22 января 2019, 20:15

      Мне кажется, что здесь все предельно ясно и понятно! На той волне, что Месси с Роналду всем уже поднадоели, тем более Криш уже сидел на чемоданах и держал курс на Италию, г-н П...с не мог позволить клубу угаснуть. И всеми молитвами и стараниями неплохо под суетился, чтобы ЗМ достался игроку Реала. И не трудно догадаться кто станет лучшим игроком Реала после ухода Роналду, несомненно Модрич, и с этим трудно не согласиться! Ну а высказывания Филипе Луиса очередной раз подтверждают, что уровень Месси или Роналду пока никому еще не доступен!)

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 января 2019, 16:42

      Месси свое еще возьмет а вот Лука пожалуй нет.

      4
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      Рейтинг: +2509

      panmon > zigbert 22 января 2019, 17:45

      Вероятнее всего ни Месси ни Роналду больше мяч не возьмут. Ну если в одиночку не затащат ЧМ и ЛЧ
      Логично оставить их при своих 5 мячах

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > panmon 22 января 2019, 19:58

      Тут все будет зависеть от того какие титулы они завоюют.

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 22 января 2019, 15:04

      Месси и Гризманн должны были претендовать. И причём здесь Лука - не понял, и никогда не пойму. Для меня ЗМ в этом году не вручался вовсе!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 января 2019, 12:26

      Кстати интересно что это говорит игрок Атлетико(да еще и бразилец), когда явно Гризман был не хуже

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      Рейтинг: +2509

      panmon 22 января 2019, 12:25

      Золотой Мяч получает победитель ЛЧ или победитель крупного турнира (когда есть).
      Так что в этом году на награду претендовали всего 5-ро: Варан (2 победы), Модрич(победа и серебро), Гризман(полторы победы (ЧМ и Лига Европы)), Мбаппе (победа и открытие) и Роналду(победа и куча голов).
      Дали Модричу за выслугу лет...
      Месси хоть какой круто но по нынешним критериям не прошел... Даже удивлен, что он занял высокое место

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      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 22 января 2019, 11:50

      По индивидуальным качеством он прав , некто ещё не достал его уровня ,Даже в прошлом !
      А по трефеям , к сожалению да , провалил сезон, если бы взял бы ещё ЛЧ, то да он бы взял бы ЗМ

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