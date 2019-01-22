Филипе Луис: «Месси заслужил «Золотой мяч» по итогам 2018 года. Либо я ничего не понимаю в футболе»

по моему мнению самый лучший матч на ЧМ-2018 это Франция-Аргентина!!! да Аргентина проиграла, но проиграла в бою!!! 4-3 !!! и лучший был Месси! Если бы не два блестящих прохода Мбапе и соответственно два провала обороны "сабисалетте":'( :'( :'( .... когда смотришь и пересматриваешь эту игру, хочется всегда кричать как в ФИФА, "что творит Лионель Месси" Мне кажется эту игру, как-то не заслуженно задвинули в тень, чтоб раздать призы другим игрокам :-@
Защитник мадридского «Атлетико» Филипе Луис выразил мнение, что атакующий игрок «Барселоны» Лионель Месси должен был получить «Золотой мяч» по итогам прошлого года. Приз достался Луке Модричу.
«Месси продолжает совершенствоваться. Мне непонятны мнения, что Лионель не заслужил «Золотой мяч». Тот, кто так говорит, либо видит то, чего не видно мне, либо я ничего не понимаю в футболе», – сказал бразилец Globo Esporte.
- В прошлом сезоне Месси с «Барселоной» вылетел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Сборная Аргентины с Месси вылетела в 1/8 финала чемпионата мира.
- Каталонцы в прошлом сезоне выиграли Примеру.