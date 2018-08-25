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    Симеоне: «Уход Луиса из клуба? Филипе сказал мне все, что должен был сказать»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ситуацию с возможным уходом защитника Филипе Луиса из клуба.

    «Мы с Филипе общаемся каждый день. Он сказал мне все, что должен был сказать. Я не должен ничего комментировать, меня интересует только победа команды в матче с «Райо Вальекано».

    Я не анализировал эту ситуацию. Филипе сказал мне, что чувствует, рассказал о своей ситуации и о том, что происходит с ним. Я сказал, что мы всегда думаем о том, что для клуба лучше всего», – сказал Симеоне.

    Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ».

    Источник: Marca

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    25.08.2018 20:10
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