Симеоне: «Уход Луиса из клуба? Филипе сказал мне все, что должен был сказать»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал ситуацию с возможным уходом защитника Филипе Луиса из клуба.

«Мы с Филипе общаемся каждый день. Он сказал мне все, что должен был сказать. Я не должен ничего комментировать, меня интересует только победа команды в матче с «Райо Вальекано».

Я не анализировал эту ситуацию. Филипе сказал мне, что чувствует, рассказал о своей ситуации и о том, что происходит с ним. Я сказал, что мы всегда думаем о том, что для клуба лучше всего», – сказал Симеоне.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «ПСЖ».