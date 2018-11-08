Бензема, Манолас и два игрока «Брюггге» вошли в команду недели Лиги чемпионов

А что значят числа возле игроков?
УЕФА опубликовал команду недели по итогам четвертого тура группового раунда турнира.
В нее вошли по два футболиста из «Реала», «Брюгге» и «Манчестер Сити» и по одному представителю «ПСЖ», «Ромы», «Атлетико», «Валенсии» и «Баварии».
Вратарь: Этан Хорват («Брюггге»).
Защитники: Хуан Бернат («ПСЖ»), Костас Манолас («Рома»), Филипе Луис («Атлетико»).
Полузащитники: Карлос Солер («Валенсия»), Тони Кроос («Реал»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Рияд Марез («Манчестер Сити»).
Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»).
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