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    Бензема, Манолас и два игрока «Брюггге» вошли в команду недели Лиги чемпионов

    УЕФА опубликовал команду недели по итогам четвертого тура группового раунда турнира.

    В нее вошли по два футболиста из «Реала», «Брюгге» и «Манчестер Сити» и по одному представителю «ПСЖ», «Ромы», «Атлетико», «Валенсии» и «Баварии».

    Вратарь: Этан Хорват («Брюггге»).

    Защитники: Хуан Бернат («ПСЖ»), Костас Манолас («Рома»), Филипе Луис («Атлетико»).

    Полузащитники: Карлос Солер («Валенсия»), Тони Кроос («Реал»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Рияд Марез («Манчестер Сити»).

    Нападающие: Карим Бензема («Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Габриэль Жезус («Манчестер Сити»).

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    Источник: УЕФА

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    08.11.2018 15:40
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