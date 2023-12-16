Экс-защитник «Атлетико» объяснил, почему Симеоне называл Месси «карликом»

Бывший игрок «Атлетико» Филипе Луис рассказал, что главный тренер мадридской команды Диего Симеоне никогда не произносил имя Лионеля Месси.

«Когда мы играли с «Барселоной», Симеоне не произносил фамилию Месси, чтобы не пугать нас.

Он называл его карликом, чтобы мы не боялись», – заявил Луис в подкасте Charla Podcast.