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    • Экс-защитник «Атлетико» объяснил, почему Симеоне называл Месси «карликом»

    Экс-защитник «Атлетико» объяснил, почему Симеоне называл Месси «карликом»

    Бывший игрок «Атлетико» Филипе Луис рассказал, что главный тренер мадридской команды Диего Симеоне никогда не произносил имя Лионеля Месси.

    «Когда мы играли с «Барселоной», Симеоне не произносил фамилию Месси, чтобы не пугать нас.

    Он называл его карликом, чтобы мы не боялись», – заявил Луис в подкасте Charla Podcast.

    • Месси уехал из Испании в 2021 году.
    • Сейчас он выступает в МЛС за «Интер Майами».
    • Симеоне тренирует «Атлетико» с декабря 2011-го.

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    Источник: TNT Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

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