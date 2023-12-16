Экс-защитник «Атлетико» объяснил, почему Симеоне называл Месси «карликом»

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Бывший игрок «Атлетико» Филипе Луис рассказал, что главный тренер мадридской команды Диего Симеоне никогда не произносил имя Лионеля Месси.
«Когда мы играли с «Барселоной», Симеоне не произносил фамилию Месси, чтобы не пугать нас.
Он называл его карликом, чтобы мы не боялись», – заявил Луис в подкасте Charla Podcast.
- Месси уехал из Испании в 2021 году.
- Сейчас он выступает в МЛС за «Интер Майами».
- Симеоне тренирует «Атлетико» с декабря 2011-го.