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    Луис: «Диего Коста сильнее Неймара и Эдена Азара»

    Защитник испанского «Атлетико» Филипе Луис заявил, что нападающий Диего Коста сильнее форварда «ПСЖ» Неймара и хавбека «Челси» Эдена Азара. Напомним, что бразильский форвард станет игроком «матрасников» зимой.

    «Коста – сильнейший футболист из тех, с кем я играл в одной команде. Согласен, что Неймар, с которым я пересекался в сборной, и Азар тоже удивительно талантливы, но для меня более значимым в футболе является именно Диего.

    Он много забивает, может переломить ход любой встречи. Прекрасно, что теперь мы с Костой в одной команде», – сказал Луис.

    «Атлетико» о переходе Косты объявил в сентябре.

    Источник: Daily Mail

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    12.10.2017 23:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +214

      Yurini 13 октября 2017, 19:51

      про Азара конечно перегнул... и амплуа тем более разные... буль Коста ПЗ я бы посмотрел бы как бы он вертел защитников и освобождал место напу... тупо это! Луиз загнул" корявый сам деф то еще что то роговит он!

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 13 октября 2017, 18:39

      возможно только физически а в остальном всем проигрывает Азару

      0
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      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 13 октября 2017, 08:58

      зачем их сравнивать совершенно разного амплуа игроки

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 октября 2017, 05:52

      Подлизывает.....чтоб пизд..лей не получить))))

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 13 октября 2017, 04:07

      А я уж думал Давид . . .

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 13 октября 2017, 00:42

      Сильный - да, качок.А в остальном далеко

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 12 октября 2017, 23:49

      В отличие от Неймара и Азара он ещё прекрасный актёр и непревзойдённый провокатор.

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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 > DOCTOR PENALTY 13 октября 2017, 16:43

      Ну девочка Неймар в этом компоненте ему не уступает

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