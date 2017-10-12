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Луис: «Диего Коста сильнее Неймара и Эдена Азара»

12 октября 2017, 23:42
8

Защитник испанского «Атлетико» Филипе Луис заявил, что нападающий Диего Коста сильнее форварда «ПСЖ» Неймара и хавбека «Челси» Эдена Азара. Напомним, что бразильский форвард станет игроком «матрасников» зимой.

«Коста – сильнейший футболист из тех, с кем я играл в одной команде. Согласен, что Неймар, с которым я пересекался в сборной, и Азар тоже удивительно талантливы, но для меня более значимым в футболе является именно Диего.

Он много забивает, может переломить ход любой встречи. Прекрасно, что теперь мы с Костой в одной команде», – сказал Луис.

«Атлетико» о переходе Косты объявил в сентябре.

Источник: Daily Mail
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Атлетико Челси ПСЖ Луис Филипе Азар Эден Коста Диего Неймар
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1507841362
В отличие от Неймара и Азара он ещё прекрасный актёр и непревзойдённый провокатор.
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Docentusa
1507844570
Сильный - да, качок.А в остальном далеко
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Аристократ Олжик
1507856845
А я уж думал Давид . . .
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Superviser77
1507863172
Подлизывает.....чтоб пизд..лей не получить))))
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Garrincha58
1507874286
зачем их сравнивать совершенно разного амплуа игроки
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Berikosha
1507909175
возможно только физически а в остальном всем проигрывает Азару
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Yurini
1507913514
про Азара конечно перегнул... и амплуа тем более разные... буль Коста ПЗ я бы посмотрел бы как бы он вертел защитников и освобождал место напу... тупо это! Луиз загнул" корявый сам деф то еще что то роговит он!
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