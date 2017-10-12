Луис: «Диего Коста сильнее Неймара и Эдена Азара»

Защитник испанского «Атлетико» Филипе Луис заявил, что нападающий Диего Коста сильнее форварда «ПСЖ» Неймара и хавбека «Челси» Эдена Азара. Напомним, что бразильский форвард станет игроком «матрасников» зимой.

«Коста – сильнейший футболист из тех, с кем я играл в одной команде. Согласен, что Неймар, с которым я пересекался в сборной, и Азар тоже удивительно талантливы, но для меня более значимым в футболе является именно Диего.

Он много забивает, может переломить ход любой встречи. Прекрасно, что теперь мы с Костой в одной команде», – сказал Луис.

«Атлетико» о переходе Косты объявил в сентябре.