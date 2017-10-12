Луис: «Диего Коста сильнее Неймара и Эдена Азара»

про Азара конечно перегнул... и амплуа тем более разные... буль Коста ПЗ я бы посмотрел бы как бы он вертел защитников и освобождал место напу... тупо это! Луиз загнул" корявый сам деф то еще что то роговит он!
Защитник испанского «Атлетико» Филипе Луис заявил, что нападающий Диего Коста сильнее форварда «ПСЖ» Неймара и хавбека «Челси» Эдена Азара. Напомним, что бразильский форвард станет игроком «матрасников» зимой.
«Коста – сильнейший футболист из тех, с кем я играл в одной команде. Согласен, что Неймар, с которым я пересекался в сборной, и Азар тоже удивительно талантливы, но для меня более значимым в футболе является именно Диего.
Он много забивает, может переломить ход любой встречи. Прекрасно, что теперь мы с Костой в одной команде», – сказал Луис.
«Атлетико» о переходе Косты объявил в сентябре.