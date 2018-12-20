«Ювентус» может бесплатно подписать Филипе Луиса летом

«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Филипе Луисом.

Мадридский клуб уже договорился с 33-летним игроком, что не будет продлевать контракт.

Туринский клуб внимательно следит за развитием событий и готов подписать бразильца в качестве свободного агента. «Ювентус» видит в Луисе потенциальную замену Алексу Сандро.