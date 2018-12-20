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    «Ювентус» может бесплатно подписать Филипе Луиса летом

    «Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Филипе Луисом.

    Мадридский клуб уже договорился с 33-летним игроком, что не будет продлевать контракт.

    Туринский клуб внимательно следит за развитием событий и готов подписать бразильца в качестве свободного агента. «Ювентус» видит в Луисе потенциальную замену Алексу Сандро.

    • Филипе Луис в этом сезоне провел за «Атлетико» 17 матчей во всех турнирах, забил два гола, сделал две результативные передачи.
    • Контракт истекает 30 июня 2019 года.
    • Ранее защитником интересовались «Милан», «Интер» и «ПСЖ».

    Источник: Tuttosport

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    20.12.2018 17:02
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      VVadic 3 часа назад

      Не будет Луиса, так ещё и новости про уход Лукаса Эрнандеса. Дичь, у меня подгарает!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1727

      panmon 9 часов назад

      33 года как потенциальная замена?
      Я конечно понимаю, что игрок неплохой, но могли бы и помладше найти...

      0
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      Рейтинг: +146

      Дима Цэ 9 часов назад

      стар уже

      0
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