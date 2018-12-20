«Ювентус» может бесплатно подписать Филипе Луиса летом

Не будет Луиса, так ещё и новости про уход Лукаса Эрнандеса. Дичь, у меня подгарает!!!
«Ювентус» интересуется защитником «Атлетико» Филипе Луисом.
Мадридский клуб уже договорился с 33-летним игроком, что не будет продлевать контракт.
Туринский клуб внимательно следит за развитием событий и готов подписать бразильца в качестве свободного агента. «Ювентус» видит в Луисе потенциальную замену Алексу Сандро.
- Филипе Луис в этом сезоне провел за «Атлетико» 17 матчей во всех турнирах, забил два гола, сделал две результативные передачи.
- Контракт истекает 30 июня 2019 года.
- Ранее защитником интересовались «Милан», «Интер» и «ПСЖ».