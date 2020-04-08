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    Филипе Луис: «Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч»

    Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис, сейчас играющий за «Фламенго», рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Я восхищаюсь его футболом.

    Но я никогда не просил его футболку, потому что я выхожу на поле выигрывать, а не ради того, чтобы потом говорить, что я играл против него.

    Все знают, что я думаю о Месси. Нам нужно насладиться его игрой, так как неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем появится игрок такого уровня. Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч».

    • На счету Месси шесть «Золотых мячей». Он опережает Криштиану Роналду, у которого таких наград пять.

    Источник: Marca

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    08.04.2020 12:37
    Комментарии10
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      Рейтинг: +20

      Соарес 17 часов назад

      ты сам играй , а не подлизывай

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Mister_Tomsk 19 часов назад

      ага, даже когда карлик помрет ему давайте... уже все.. что карлик, что роник потухли.

      0
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      Рейтинг: +258

      Ziklop 20 часов назад

      Месси и Роналду уже на закате, их время уходит.

      1
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      Рейтинг: +9692

      Cules2013 > Ziklop 19 часов назад

      уходит, но всё никак не уйдёт)

      0
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      Рейтинг: +418

      elessar arnor 20 часов назад

      розовые очки приподнеми

      1
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 21 час назад

      Судя по доходам от футбола - ТОЧНО ДОЛЖЕН!
      Но, не может.. Ведь, он далеко не во всех сезонах лучший... ДАЖЕ В СВОЁМ АМПЛУА)))

      1
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      Рейтинг: +2168

      solodealer 21 час назад

      Надо сделать ШЕСТЬ "Золотых мячей":
      1. Два - постоянных, которые отдать этим двоим навсегда, с надписью "ВААЩЕ ПИСЕЦ"...чтобы они больше на церемонию не являлись.
      2. Четыре- нормальных переходящих, которые каждый год вручать ЛУЧШИМ В В КОНКРЕТНОМ АМПЛУА (нап/хав/защитник/ловила) по результатам текущего прошедшего сезона.
      Тогда бы мы уже давно бы увидели этот приз в руках людей, с игрой которых ЭТА "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА" ДАЖЕ ПРОСТО НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ СРАВНИТЬСЯ! Например: Буффон, Ван Дейк.... продолжите сами)))

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      Рейтинг: +589

      Cleaner 23 часа назад

      Надо сделать два "Золотых мяча" и давать их каждый год и Месси и Роналду.

      3
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > Cleaner 21 час назад

      Надо сделать их ШЕСТЬ:
      1. Два - постоянных, которые отдать этим двоим навсегда, с надписью " ВААЩЕ ПИСЕЦ"...чтобы они больше на церемонию не являлись.
      2. Четыре- нормальных переходящих, которые каждый год вручать ЛУЧШИМ В В КОНКРЕТНОМ АМПЛУА (нап/хав/защитник/ловила) по результатам текущего прошедшего сезона))+

      0
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      Рейтинг: +2168

      solodealer > solodealer 21 час назад

      ...в продолжение: тогда бы мы уже давно бы увидели этот приз в руках людей, с игрой которых ЭТА "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА" ДАЖЕ ПРОСТО НЕ ИМЕЕТ ШАНСОВ СРАВНИТЬСЯ! Например: Буффон, Ван Дейк.... продолжите сами)))

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