Филипе Луис: «Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч»

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис, сейчас играющий за «Фламенго», рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Я восхищаюсь его футболом.

Но я никогда не просил его футболку, потому что я выхожу на поле выигрывать, а не ради того, чтобы потом говорить, что я играл против него.

Все знают, что я думаю о Месси. Нам нужно насладиться его игрой, так как неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем появится игрок такого уровня. Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч».