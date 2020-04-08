Филипе Луис: «Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч»

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис, сейчас играющий за «Фламенго», рассказал о своем отношении к форварду «Барселоны» Лионелю Месси.
«Я восхищаюсь его футболом.
Но я никогда не просил его футболку, потому что я выхожу на поле выигрывать, а не ради того, чтобы потом говорить, что я играл против него.
Все знают, что я думаю о Месси. Нам нужно насладиться его игрой, так как неизвестно, сколько пройдет времени, прежде чем появится игрок такого уровня. Месси всегда должен выигрывать «Золотой мяч».
- На счету Месси шесть «Золотых мячей». Он опережает Криштиану Роналду, у которого таких наград пять.
Источник: Marca