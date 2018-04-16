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    Филипе Луис летом может перейти из «Атлетико» в «Ювентус»

    Защитник «Атлетико» Филипе Луис может сменить испанскую Примеру на итальянскую Серию А.

    Сообщается, что 32-летний футболист находится в сфере интересов «Ювентуса».

    По информации источника, агент бразильца Жорже Мендеш уже провел встречу с руководителями «старой синьоры» во время их поездки в Мадрид на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» на прошлой неделе.

    В нынешнем сезоне Луис принял участие в 25 встречах, забив один мяч и сделав три голевые передачи. Его контракт с «матрасниками» истекает летом 2019 года.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    16.04.2018 15:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 апреля 2018, 18:20

      А чем Спинаццола хуже?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Viper for CSKA 17 апреля 2018, 10:33

      С Алексом Сандро уже попрощался ?)

      0
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