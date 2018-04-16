Филипе Луис летом может перейти из «Атлетико» в «Ювентус»

А чем Спинаццола хуже?
Защитник «Атлетико» Филипе Луис может сменить испанскую Примеру на итальянскую Серию А.
Сообщается, что 32-летний футболист находится в сфере интересов «Ювентуса».
По информации источника, агент бразильца Жорже Мендеш уже провел встречу с руководителями «старой синьоры» во время их поездки в Мадрид на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» на прошлой неделе.
В нынешнем сезоне Луис принял участие в 25 встречах, забив один мяч и сделав три голевые передачи. Его контракт с «матрасниками» истекает летом 2019 года.