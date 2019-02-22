Филипе Луис может продолжить карьеру в «Барселоне»

«Барселона» всерьез рассматривает возможность подписания левого защитника «Атлетико» Филипе Луиса, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы ищут опытного и недорогого футболиста на подмену Жорди Альбе. По мнению сине-гранатовых, 33-летний бразилец мог бы стать идеальным вариантом.