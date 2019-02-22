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    Филипе Луис может продолжить карьеру в «Барселоне»

    «Барселона» всерьез рассматривает возможность подписания левого защитника «Атлетико» Филипе Луиса, сообщает Mundo Deportivo.

    Каталонцы ищут опытного и недорогого футболиста на подмену Жорди Альбе. По мнению сине-гранатовых, 33-летний бразилец мог бы стать идеальным вариантом.

    • Контракт Луиса с мадридским клубом истекает этим летом.
    • В текущем сезоне защитник провел за «Атлетико» 20 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Mundo Deportivo

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    22.02.2019 13:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 февраля 2019, 18:14

      На подмену Альбе Барса может купить такого же качественного и надёжного защитника, но гораздо моложе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 февраля 2019, 17:00

      При всём уважении к Фелипе, ему уже 34 год идёт, и он доигрывает. Тут уже не Барселона, а МЛС или Турция.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2402

      SarJr > Cules2013 22 февраля 2019, 17:20

      или китай)

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Cules2013 22 февраля 2019, 17:26

      да пусть в атлетико заканчивает карьеру и как хуанфран !

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 февраля 2019, 16:10

      утка !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 22 февраля 2019, 15:50

      Врятли

      0
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