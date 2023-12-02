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    Экс-защитник сборной Бразилии завершил карьеру в 38 лет

    Филипе Луис сообщил, что уходит из профессионального футбола.

    Фланговый защитник «Фламенго» закончит карьеру после завершения сезона в Бразилии. Его команде осталось провести два матча, последний – 6 декабря против «Сан‑Паулу».

    • В августе футболисту исполнилось 38 лет.
    • Он наиболее известен по выступлениям за «Атлетико» и «Челси».
    • Луис становился чемпионом Примеры (2014) и АПЛ (2015). Также Филипе по 2 раза выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
    • В составе сборной Бразилии он брал Кубок Америки-2019 и Кубок конфедераций-2013.

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    Источник: «Бомбардир»

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