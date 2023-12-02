Экс-защитник сборной Бразилии завершил карьеру в 38 лет

Филипе Луис сообщил, что уходит из профессионального футбола.
Фланговый защитник «Фламенго» закончит карьеру после завершения сезона в Бразилии. Его команде осталось провести два матча, последний – 6 декабря против «Сан‑Паулу».
- В августе футболисту исполнилось 38 лет.
- Он наиболее известен по выступлениям за «Атлетико» и «Челси».
- Луис становился чемпионом Примеры (2014) и АПЛ (2015). Также Филипе по 2 раза выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
- В составе сборной Бразилии он брал Кубок Америки-2019 и Кубок конфедераций-2013.
Источник: «Бомбардир»