Филипе Луис порекомендовал Гризманну остаться в «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис считает, что нападающему команды Антуану Гризманну не стоит покидать мадридский клуб.
«Очевидно, что Гризманн значительно сильнее остальных в том, что касается техники и других игровых качеств. Будущее Антуана зависит от него самого.
В моей карьере были моменты, когда я сам уходил и имел возможность вернуться. Но не у всех выпадает такая возможность.
Лично я рассчитываю на то, что Гризманн останется в «Атлетико». Он может сотворить историю этого клуба. У него есть все, что ему необходимо, а команда строится вокруг него», – заявил Филипе Луис.
Ранее сообщалось, что Гризманн может сменить клубную прописку ближайшим летом. В его услугах заинтересовано несколько европейских грандов.
Источник: Marca