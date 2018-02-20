Филипе Луис порекомендовал Гризманну остаться в «Атлетико»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис считает, что нападающему команды Антуану Гризманну не стоит покидать мадридский клуб.

«Очевидно, что Гризманн значительно сильнее остальных в том, что касается техники и других игровых качеств. Будущее Антуана зависит от него самого.

В моей карьере были моменты, когда я сам уходил и имел возможность вернуться. Но не у всех выпадает такая возможность.

Лично я рассчитываю на то, что Гризманн останется в «Атлетико». Он может сотворить историю этого клуба. У него есть все, что ему необходимо, а команда строится вокруг него», – заявил Филипе Луис.

Ранее сообщалось, что Гризманн может сменить клубную прописку ближайшим летом. В его услугах заинтересовано несколько европейских грандов.