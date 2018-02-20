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    Филипе Луис порекомендовал Гризманну остаться в «Атлетико»

    Защитник «Атлетико» Филипе Луис считает, что нападающему команды Антуану Гризманну не стоит покидать мадридский клуб.

    «Очевидно, что Гризманн значительно сильнее остальных в том, что касается техники и других игровых качеств. Будущее Антуана зависит от него самого.

    В моей карьере были моменты, когда я сам уходил и имел возможность вернуться. Но не у всех выпадает такая возможность.

    Лично я рассчитываю на то, что Гризманн останется в «Атлетико». Он может сотворить историю этого клуба. У него есть все, что ему необходимо, а команда строится вокруг него», – заявил Филипе Луис.

    Ранее сообщалось, что Гризманн может сменить клубную прописку ближайшим летом. В его услугах заинтересовано несколько европейских грандов.

    Источник: Marca

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    20.02.2018 08:41
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