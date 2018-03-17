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    Филипе Луис выбыл на срок от четырех до шести месяцев и не сыграет на ЧМ-2018

    Защитник испанского «Атлетико» Филипе Луис выбыл на строя из-за травмы на четыре-шесть месяцев. Такую информацию сообщает испанское издание.

    Повреждение бразилец получил в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против московского «Локомотива» (1:5).

    Таким образом, Луис не примет участия в чемпионате мира-2018.

    Источник: Twitter

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    17.03.2018 06:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 марта 2018, 09:24

      Для сборной он игрок запаса, так что это проблема только для Атлетико и то, я бы не сказал, что критическая, т.к. Лигу Европы они должны брать даже полурезервным составом, а в других турнирах уже бороться не за что.
      Луису здоровья.

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