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Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
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Локомотив - Атлетико

15.03.2018, Четверг, 19:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: МАТЧ ТВ Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Локомотив - Атлетико
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2017/2018)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 8 марта, четверг 21:00 Атлетико 3:0 Локомотив
Кубок УЕФА (2007/2008), группа B
1 тур
25 октября, четверг 20:45 Локомотив 3:3 Атлетико
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 6 3 2 1 9:4 +5 11
2. Копенгаген 6 2 3 1 7:3 +4 9
3. Шериф 6 2 3 1 4:4 0 9
4. Фастав 6 0 2 4 1:10 -9 2
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    Рейтинг: +915

    спанчес 16 марта 2018, 09:02

    Блин, Хоттабыч! Когда я вчера говорил что нужен счёт 5:1 я имел в виду в пользу локомотива а не атлетика! Придурок!

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    Рейтинг: +4486

    Snek 15 марта 2018, 23:02

    Вот и весь уровень российского футбола, потенциальный чемпион РФПЛ с клубом из топ-10 УЕФА, как будто голой жопой ежа пугали.

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    Рейтинг: +383

    VASoMeat 15 марта 2018, 21:08

    Мда и дома Локо приговорили((

    -1
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    Рейтинг: +266

    Fedulz-13th 15 марта 2018, 20:59

    Печалько

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    Рейтинг: +1370

    Koshkin@myshkyn 15 марта 2018, 20:57

    можете хоть обминуситься... но я помню как на Спартак гнали (не являюсь их болельщиком) что липовый чемпион, как он будет выступать, а вот теперь кто липовый чемпион?? Локомотив эта лучшая команда России??? которая проигрывает со счётом 8-1?????
    5-1 дома? Локо, слишком его возвысили....

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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 15 марта 2018, 20:55

    И это Наш Уровень!

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    Рейтинг: +557

    avera 15 марта 2018, 20:51

    Уровень российского футбола!Учиться,учиться и еще раз учиться.

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    Рейтинг: +257

    Swamp_07 15 марта 2018, 20:49

    Проиграть но не так позорно!

    -1
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    Рейтинг: +365

    Бардюр 15 марта 2018, 20:46

    Локомотив - чемпион!

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    Рейтинг: +3945

    XaXatyn 15 марта 2018, 20:45

    Какая жесть

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