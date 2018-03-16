Локомотив - Атлетико

Блин, Хоттабыч! Когда я вчера говорил что нужен счёт 5:1 я имел в виду в пользу локомотива а не атлетика! Придурок!
|Квалификация, 1/8 финала
первый матч
|8 марта, четверг
|21:00
|Атлетико
|3:0
|Локомотив
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Локомотив
|6
|3
|2
|1
|9:4
|+5
|11
|2.
|Копенгаген
|6
|2
|3
|1
|7:3
|+4
|9
|3.
|Шериф
|6
|2
|3
|1
|4:4
|0
|9
|4.
|Фастав
|6
|0
|2
|4
|1:10
|-9
|2
Блин, Хоттабыч! Когда я вчера говорил что нужен счёт 5:1 я имел в виду в пользу локомотива а не атлетика! Придурок!
Мда и дома Локо приговорили((
Печалько
можете хоть обминуситься... но я помню как на Спартак гнали (не являюсь их болельщиком) что липовый чемпион, как он будет выступать, а вот теперь кто липовый чемпион?? Локомотив эта лучшая команда России??? которая проигрывает со счётом 8-1?????
5-1 дома? Локо, слишком его возвысили....
Проиграть но не так позорно!
Какая жесть