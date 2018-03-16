Полузащитник «Атлетико» Тейе: «У «Локомотива» хорошая группа атакующих футболистов»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Тейе отметил атакующую линию «Локомотива» по итогам противостояния команд в 1/8 финала Лиги Европы. Он добавил, что футболисты испанского клуба опасались холодной российской погоды перед вторым матчем.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).

– Мы проделали отличную работу. С первых минут все шло по нашему плану. Мы старались не пропустить быстрый гол – нам это удалось. Мы ожидали, что будет трудно из-за погоды, но мы справились.

– Что вы можете сказать о «Локомотиве»?

– Хорошая команда. Мы понимали, что в России будет играть тяжело. Сначала мы сдерживали их атаки, а потом нам удалось забить несколько голов – вот и выиграли. Мы заслужили победы.

– Можете выделить кого-то в «Локомотиве»?

– Конечно. У «Локомотива» очень хорошая группа атакующих футболистов. Что тут говорить, если у них впереди играет Фарфан. Кроме него впереди тоже хватает исполнителей – есть кому забивать. Поэтому мы особенно довольны, что удалось сдержать «Локомотив». Мы сегодня просто играли лучше – поэтому победили.

– Что важнее – выиграть Лигу Европы или попробовать побороться за чемпионство в Испании?

– Для нас все цели важны. Мы не задумываемся над этим – просто играем от матча к матчу и стараемся выиграть все, что только можно.

– Вы ожидали, что забьете так много голов?

– Каждый футболист «Атлетико» на поле выкладывался по полной программе, стараясь показать свой лучший футбол. В итоге забили столько голов – значит мы их заслужили.

– Суммируя два матча, что можете сказать о «Локомотиве»?

– Это очень крепкая команда с хорошей атакующей линией. Я желаю им всего лучшего в оставшихся до конца сезона играх.

– Расскажите о травме Филипе Луиса. Что там произошло?

– Было жесткое столкновение. У него травма. Надеюсь, что не тяжелая. Мы все желаем скорейшего возвращения в строй.