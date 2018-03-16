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    Полузащитник «Атлетико» Тейе: «У «Локомотива» хорошая группа атакующих футболистов»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Томас Тейе отметил атакующую линию «Локомотива» по итогам противостояния команд в 1/8 финала Лиги Европы. Он добавил, что футболисты испанского клуба опасались холодной российской погоды перед вторым матчем.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Локомотив» – «Атлетико» завершился со счетом 1:5 (первый матч – 0:3).

    – Мы проделали отличную работу. С первых минут все шло по нашему плану. Мы старались не пропустить быстрый гол – нам это удалось. Мы ожидали, что будет трудно из-за погоды, но мы справились.

    – Что вы можете сказать о «Локомотиве»?

    – Хорошая команда. Мы понимали, что в России будет играть тяжело. Сначала мы сдерживали их атаки, а потом нам удалось забить несколько голов – вот и выиграли. Мы заслужили победы.

    – Можете выделить кого-то в «Локомотиве»?

    – Конечно. У «Локомотива» очень хорошая группа атакующих футболистов. Что тут говорить, если у них впереди играет Фарфан. Кроме него впереди тоже хватает исполнителей – есть кому забивать. Поэтому мы особенно довольны, что удалось сдержать «Локомотив». Мы сегодня просто играли лучше – поэтому победили.

    – Что важнее – выиграть Лигу Европы или попробовать побороться за чемпионство в Испании?

    – Для нас все цели важны. Мы не задумываемся над этим – просто играем от матча к матчу и стараемся выиграть все, что только можно.

    – Вы ожидали, что забьете так много голов?

    – Каждый футболист «Атлетико» на поле выкладывался по полной программе, стараясь показать свой лучший футбол. В итоге забили столько голов – значит мы их заслужили.

    – Суммируя два матча, что можете сказать о «Локомотиве»?

    – Это очень крепкая команда с хорошей атакующей линией. Я желаю им всего лучшего в оставшихся до конца сезона играх.

    – Расскажите о травме Филипе Луиса. Что там произошло?

    – Было жесткое столкновение. У него травма. Надеюсь, что не тяжелая. Мы все желаем скорейшего возвращения в строй.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.03.2018 07:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +139

      богатяновский 16 марта 2018, 13:34

      Ха-ха-ха вот умора единсвенное за что переживали футболисты атлетико играя с лидером российского футбола это за погоду какой позор игру смотрел небо и земля с одной стороны команда профессионалов с другой команда любителей стрелочников буфетчиков вагоновожатых и тарасовых которые никуда не попадают со стации москва-сортировочная да и шпалыч вчистую тактику продул короче пустили подоткос трамвай желаний

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 16 марта 2018, 10:53

      потроллил знатно..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 16 марта 2018, 09:49

      Бред вообще , два самых простых матча для Атлетико , разгромили тут и там , если локо будет чемпионом нашей страны стыд да срам ...

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +842

      sined1951 > Derzkiy1 16 марта 2018, 17:22

      А Спартак с 7:0 ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Illara7777 16 марта 2018, 08:10

      Дебильное интервью, как будто никакого Тейе не спрашивали, а сам автор придумал

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 марта 2018, 07:52

      Гризмана нужно брать в аренду .

      0
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