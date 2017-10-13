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    Филипе Луис: «Месси может выиграть Примеру с любой заурядной командой»

    Защитник «Атлетико» Филипе Луис считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси наравне с нападающим «Реала» Криштиану Роналду – игроки абсолютно другого уровня. Футболист признался, что забрать мяч у аргентинца – практически невозможно, не сфолив на нем.

    «Думаю, что сейчас Месси настолько хорош, что может выиграть Примеру в составе даже самой заурядной команды, хотя это и не так. Именно благодаря ему «Барселона» добивалась успехов в последние годы, несмотря на то, что клуб постоянно сотрясают скандалы. Складывается ощущение, что это нравится им.

    Когда Месси и Роналду забивают по 50 голов за сезон, люди винят во всем защитников. Но другие ведь столько не забивают, а защитники все те же. Все дело в классе. Месси и Роналду – игроки совершенно другого уровня.

    Могу сказать, что Месси практически невозможно остановить без фола. Когда он пытается обыграть один в один, я смогу чисто отобрать у него мяч лишь один раз из двадцати», – сказал Филипе Луис.

    Матч восьмого тура испанской Примеры «Атлетико» – «Барселона» состоится в субботу, 14 октября.

    Источник: Sport.es

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    13.10.2017 10:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 14 октября 2017, 03:04

      Самую заурядную команду он сможет приподнять на несколько строчек в таблице. Пример тому - сборная.

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 13 октября 2017, 15:07

      пургу не надо гнать- один в поле не воин

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 октября 2017, 13:17

      Лихо опустил барсу, не счет заурядной команды!

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 13 октября 2017, 12:18

      что и говорит о силе примеры.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 10:45

      очень сомневаюсь, он привык что на него работают другие и зависим от них. Много раз это доказывалось, в той же сборной да и в Барсе.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1383

      Fin035 > OfaZavr 13 октября 2017, 19:04

      Что за бред!!! Сразу понятно, что ты совсем не смотришь игры с Месси и Роналду! Это на Роналду вся команда работает, а Рон только в штрафной подставляет либо голову, либо ногу! А Месси приходиться отходить в опорную зону, чтобы взять мяч, потому что он до него не доходит! Хави просто не стало, и Иньеста уже не тот! Он сам начинает атаку, так как другие этого не могут, а потом еще и сам же ее и завершает! Что в Барсе, и что в сборной!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Fin035 13 октября 2017, 19:07

      вот именно что Иньеста с Хави на него работали, а он за их счет только мячи золотые успевал получать да и в сборной вон если никто ничего не делал он забить не мог и сборная чуть не опозорилась.

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      Рейтинг: +1383

      Fin035 > OfaZavr 13 октября 2017, 19:21

      Правильно, это же их работа подавать мячи! Или ты считаешь Месси должен играть от вратаря? Тогда зачем нужны все остальные игроки? А в сборной Месси приходиться играть за всех, кстати как и в Барсе на данный момент! Потому что и там и там нет хороших опорников, таких как раз как Хави и Иньеста!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Fin035 14 октября 2017, 11:17

      и это значит что в слабой команде он бы ничего сделать не смог, о чем неверно в новости говорит Луис.

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