Филипе Луис: «Месси может выиграть Примеру с любой заурядной командой»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси наравне с нападающим «Реала» Криштиану Роналду – игроки абсолютно другого уровня. Футболист признался, что забрать мяч у аргентинца – практически невозможно, не сфолив на нем.

«Думаю, что сейчас Месси настолько хорош, что может выиграть Примеру в составе даже самой заурядной команды, хотя это и не так. Именно благодаря ему «Барселона» добивалась успехов в последние годы, несмотря на то, что клуб постоянно сотрясают скандалы. Складывается ощущение, что это нравится им.

Когда Месси и Роналду забивают по 50 голов за сезон, люди винят во всем защитников. Но другие ведь столько не забивают, а защитники все те же. Все дело в классе. Месси и Роналду – игроки совершенно другого уровня.

Могу сказать, что Месси практически невозможно остановить без фола. Когда он пытается обыграть один в один, я смогу чисто отобрать у него мяч лишь один раз из двадцати», – сказал Филипе Луис.

Матч восьмого тура испанской Примеры «Атлетико» – «Барселона» состоится в субботу, 14 октября.