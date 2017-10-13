Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Филипе Луис: «Месси может выиграть Примеру с любой заурядной командой»

Филипе Луис: «Месси может выиграть Примеру с любой заурядной командой»

13 октября 2017, 10:17
10

Защитник «Атлетико» Филипе Луис считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси наравне с нападающим «Реала» Криштиану Роналду – игроки абсолютно другого уровня. Футболист признался, что забрать мяч у аргентинца – практически невозможно, не сфолив на нем.

«Думаю, что сейчас Месси настолько хорош, что может выиграть Примеру в составе даже самой заурядной команды, хотя это и не так. Именно благодаря ему «Барселона» добивалась успехов в последние годы, несмотря на то, что клуб постоянно сотрясают скандалы. Складывается ощущение, что это нравится им.

Когда Месси и Роналду забивают по 50 голов за сезон, люди винят во всем защитников. Но другие ведь столько не забивают, а защитники все те же. Все дело в классе. Месси и Роналду – игроки совершенно другого уровня.

Могу сказать, что Месси практически невозможно остановить без фола. Когда он пытается обыграть один в один, я смогу чисто отобрать у него мяч лишь один раз из двадцати», – сказал Филипе Луис.

Матч восьмого тура испанской Примеры «Атлетико» – «Барселона» состоится в субботу, 14 октября.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Атлетико Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Луис Филипе
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OfaZavr
1507880753
очень сомневаюсь, он привык что на него работают другие и зависим от них. Много раз это доказывалось, в той же сборной да и в Барсе.
Ответить
трениришко
1507886321
что и говорит о силе примеры.
Ответить
Павел Буре
1507889875
Лихо опустил барсу, не счет заурядной команды!
Ответить
серега кашин
1507896472
пургу не надо гнать- один в поле не воин
Ответить
vitvik
1507939485
Самую заурядную команду он сможет приподнять на несколько строчек в таблице. Пример тому - сборная.
Ответить
Главные новости
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
2
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
3
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
5
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
1
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
4
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
6
Все новости
Все новости
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
09:54
2
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Стал известен новый клуб Родри
Вчера, 21:56
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
Вчера, 15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
Вчера, 11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
Вчера, 01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+