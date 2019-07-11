Mundo Deportivo: «Барселона» отказалась от кандидатуры Филипе Луиса

Левый защитник «Атлетико» Филипе Луис не перейдет в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб уведомил бразильца об утрате интереса к нему.

«Барса» решила не подписывать контракт с футболистом, которому 9 августа исполнится 34 года.