Mundo Deportivo: «Барселона» отказалась от кандидатуры Филипе Луиса

Левый защитник «Атлетико» Филипе Луис не перейдет в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб уведомил бразильца об утрате интереса к нему.
«Барса» решила не подписывать контракт с футболистом, которому 9 августа исполнится 34 года.
- Соглашение Луиса с «Атлетико» истекло и он получил статус свободного агента.
- Ранее интерес к фулбеку проявлял «Лион».
- В составе мадридской команды в минувшем сезоне игрок провел 32 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.