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    Mundo Deportivo: «Барселона» отказалась от кандидатуры Филипе Луиса

    Левый защитник «Атлетико» Филипе Луис не перейдет в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, каталонский клуб уведомил бразильца об утрате интереса к нему.

    «Барса» решила не подписывать контракт с футболистом, которому 9 августа исполнится 34 года.

    • Соглашение Луиса с «Атлетико» истекло и он получил статус свободного агента.
    • Ранее интерес к фулбеку проявлял «Лион».
    • В составе мадридской команды в минувшем сезоне игрок провел 32 матча, забил два гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Mundo Deportivo

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