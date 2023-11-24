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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Брагантино
Фламенго - Брагантино: обзор матча 24 ноября 2023
Фламенго
24.11.2023, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
75'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Брагантино
Замена
Г. Варела
️️️️
Педро
90'
87'
Красная карточка
Т. Борбас
84'
Замена
Алеррандро
️️️️
Хелиньо
78'
Замена
Т. Борбас
️️️️
М. Фернандес
78'
Замена
Гилерме
️️️️
Ж. Капишаба
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Э. Пульгар
75'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Т. Майя
69'
Желтая карточка
Айртон
66'
56'
Замена
Х. Уртадо
️️️️
Адерлан
55'
Желтая карточка
Хелиньо
Желтая карточка
Ф. Бруно
55'
47'
Желтая карточка
Л. Кандидо
Замена
Уэсли
️️️️
Матеузиньо
46'
Замена
Э. Пульгар
️️️️
Л. Араухо
46'
Желтая карточка
Т. Майя
36'
21'
Желтая карточка
Ж. Капишаба
Желтая карточка
Матеузиньо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Брагантино
1
Клейтон
ВР
36
Луан Кандидо
ЛЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЛЗ
3
Лео Ортис
(К)
ЦЗ
13
Адерлан
ЦЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Жадсом Силва
ОП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
35
Матеус Фернандес
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Фламенго
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
35
Rayan
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Брагантино
30
Лукао
ВР
31
Гилерме
ЛЗ
3
Лукас Кунья
ЦЗ
34
Хосе Уртадо
ПЗ
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
18
Yani Quintero
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
31
Raul
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
18
Тиаго Борбас
ЦФ
4-3-3
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
2
Матеузиньо
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
29
Майя
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
4-1-2-2-1
1
Клейтон
36
Кандидо
3
Ортис
13
Адерлан
29
Капишаба
25
Силва
30
Эвангелиста
35
Фернандес
11
Хелиньо
28
Витиньо
8
Саша
2
Матеузиньо
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Матеузиньо
9
Педро
2
Варела
2
Варела
9
Педро
7
Араухо
5
Пульгар
5
Пульгар
7
Араухо
29
Майя
27
Энрике
27
Энрике
29
Майя
29
Капишаба
31
Гилерме
31
Гилерме
29
Капишаба
13
Адерлан
34
Уртадо
34
Уртадо
13
Адерлан
11
Хелиньо
9
Алеррандро
9
Алеррандро
11
Хелиньо
35
Фернандес
18
Борбас
18
Борбас
35
Фернандес
Остались в запасе
Фламенго
Брагантино
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
30
Лукао
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Педру Кайшинья
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
35
Rayan
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
Остались в запасе
30
Лукао
ВР
3
Лукас Кунья
ЦЗ
18
Yani Quintero
ЦП
22
Густавиньо
АП
19
Бруниньо
АП
30
Генри Москера
ЛВ
7
Соррисо
ЛВ
31
Raul
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Педру Кайшинья
Статистика матча Фламенго - Брагантино
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
Стадион:
Маракана
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