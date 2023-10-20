Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Крузейро - Фламенго
Крузейро - Фламенго: обзор матча 20 октября 2023
Крузейро
20.10.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 27 тур
0 : 2
Завершен
Фламенго
39'
Айртон
44'
Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крузейро - Фламенго
79'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Э. Рибейро
79'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
79'
Замена
Эвертон
️️️️
Б. Энрике
78'
Желтая карточка
А. Росси
Желтая карточка
Марлон
70'
Замена
Никао
️️️️
М. Перейра
69'
Желтая карточка
Уэсли
68'
55'
Замена
Пабло
️️️️
Д. Луис
Замена
Уэсли
️️️️
К. Бруно
46'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Педро
39'
ГОЛ! 0:1!
Айртон
Желтая карточка
Г. Паласиос
38'
4'
Желтая карточка
Т. Майя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
16
Кайки Бруно
ЦЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
25
Ian Luccas
ЦП
10
Матеус Перейра
АП
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
11
Никао
АП
10
Матеус Витал
АП
33
Stênio
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
3-4-1-2
1
Кабрал
16
Бруно
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
16
Силва
5
Хусса
13
Паласиос
25
9
Родригес
10
Перейра
4-1-3-1-1
1
Росси
43
Уэсли
15
Бруно
4
Луис
6
Айртон
5
Пульгар
29
Майя
8
Жерсон
10
Рибейро
27
Энрике
9
Педро
10
Перейра
11
Никао
11
Никао
10
Перейра
16
Бруно
21
Уэсли
21
Уэсли
16
Бруно
4
Луис
23
Пабло
23
Пабло
4
Луис
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
27
Энрике
7
Эвертон
7
Эвертон
27
Энрике
Остались в запасе
Крузейро
Фламенго
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
10
Матеус Витал
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
33
Stênio
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
52
Весли
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
10
Матеус Витал
АП
11
Артур Гомес
ЛВ
33
Stênio
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Крузейро - Фламенго
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Минейран
Новости команд
Все
Крузейро
Фламенго
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Крузейро» и «Палмейраса» на победу в матче 35 тура
18 ноября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Баии» на победу в матче 34 тура
5 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Атлетико Минейро» и «Крузейро» на победу в матче 33-го тура
29 октября
Серия A: шансы «Крузейро» и «Ремо» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+