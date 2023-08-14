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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сан-Паулу
Фламенго - Сан-Паулу: обзор матча 14 августа 2023
Фламенго
14.08.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
90+7'
Педро (П)
38'
Л. Моура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Сан-Паулу
90'
+11
Желтая карточка
В. Рато
Желтая карточка
Жерсон
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Педро
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
А. Франко
90'
+2
Желтая карточка
Р. Нестор
82'
Желтая карточка
Жандрей
79'
Желтая карточка
Велингтон
78'
Замена
Р. Рамос
️️️️
Велингтон
76'
Замена
В. Рато
️️️️
Л. Моура
66'
Замена
Х. Родригес
️️️️
Пато
66'
Замена
Р. Нестор
️️️️
Алиссон
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
63'
Замена
Жерсон
️️️️
Т. Майя
46'
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Л. Моура
Пас отдал
А. Франко
29'
Желтая карточка
Жуан
Желтая карточка
Уэсли
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Аллан
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
45
Натан Мендес
ПЗ
25
Алиссон
ЛВ
8
Габриэль Невес
ОП
15
Микель Араухо
АП
7
Лукас Моура
ПВ
12
Пато
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Фламенго
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Сан-Паулу
23
Рафаэл
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
34
Рай Рамос
ПЗ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
20
Родригиньо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Felipe Negrucci
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Веллингтон Рато
АП
47
Педро Вильена
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-3-2-1
23
Кунья
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
29
Аллан
10
Де Арраскаэта
29
Майя
27
Энрике
30
Уго
9
Барбоза
4-1-3-2
13
Жандрей
45
Мендес
19
Коста
15
Франко
34
Велингтон
8
Невес
7
Моура
15
Араухо
25
Алиссон
9
Жуан
12
Пато
29
Майя
8
Жерсон
8
Жерсон
29
Майя
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
34
Велингтон
34
Рамос
34
Рамос
34
Велингтон
25
Алиссон
11
Нестор
11
Нестор
25
Алиссон
12
Пато
23
Родригес
23
Родригес
12
Пато
7
Моура
10
Рато
10
Рато
7
Моура
Остались в запасе
Фламенго
Сан-Паулу
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
23
Рафаэл
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Луан
ОП
20
Родригиньо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Felipe Negrucci
ЦП
47
Педро Вильена
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
33
Луан
ОП
20
Родригиньо
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Felipe Negrucci
ЦП
47
Педро Вильена
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Фламенго - Сан-Паулу
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
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