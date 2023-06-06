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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Фламенго
Васко да Гама - Фламенго: обзор матча 06 июня 2023
Васко да Гама
06.06.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
1 : 4
Завершен
Фламенго
57'
Жаир (П)
14'
Э. Пульгар
16'
Жерсон
42'
Айртон
45+2'
Айртон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Фламенго
85'
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Майя
80'
Замена
Эвертон
️️️️
Д. Де Арраскаэта
80'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Айртон
Замена
Г. Пек
️️️️
А. Тейшейра
78'
Желтая карточка
M. Capasso
67'
Замена
З. Габриэл
️️️️
К. Баррос
66'
59'
Замена
В. Уго
️️️️
М. Франка
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Жаир
57'
Замена
К. Баррос
️️️️
Л. Орельяно
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:4!
Айртон
Пас отдал
Жерсон
Желтая карточка
А. Тейшейра
45'
42'
ГОЛ! 0:3!
Айртон
Пас отдал
М. Франка
16'
ГОЛ! 0:2!
Жерсон
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
14'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пульгар
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
8
Жаир
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
35
Миранда
ЦФ
10
Лука Орельяно
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
26
Матеус Франка
АП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Васко да Гама
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
88
Кауан Баррос
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
23
Зе Габриэл
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
37
Райан Витор
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
6
Игор Жезус
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
3-2-1-4
1
Жардим
6
Питон
28
2
Родригес
8
Жаир
80
Галарса
11
Тейшейра
35
Миранда
3
Лео
18
Рауль
10
Орельяно
4-1-3-1-1
23
Кунья
43
Уэсли
15
Бруно
4
Луис
6
Айртон
5
Пульгар
8
Жерсон
29
Майя
10
Де Арраскаэта
26
Франка
9
Педро
10
Орельяно
88
Баррос
88
Баррос
10
Орельяно
11
Тейшейра
77
Пек
77
Пек
11
Тейшейра
Баррос
23
Зе Габриэл
23
Зе Габриэл
Баррос
6
Айртон
16
Луис
16
Луис
6
Айртон
29
Майя
23
Видаль
23
Видаль
29
Майя
26
Франка
30
Уго
30
Уго
26
Франка
10
Де Арраскаэта
7
Эвертон
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
Остались в запасе
Васко да Гама
Фламенго
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
77
Эрик Маркус
ЦФ
37
Райан Витор
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ЦП
27
Бруно Энрике
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
85
Матеус Карвальо
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
77
Эрик Маркус
ЦФ
37
Райан Витор
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ЦП
27
Бруно Энрике
ЛВ
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Васко да Гама - Фламенго
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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