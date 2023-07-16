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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Фламенго
Флуминенсе - Фламенго: обзор матча 16 июля 2023
Флуминенсе
16.07.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Фламенго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флуминенсе - Фламенго
90'
+11
Желтая карточка
Ф. Луис
Желтая карточка
Д. Кеннеди
90'
+10
Замена
Д. Кеннеди
️️️️
Ф. Мело
90'
+9
90'
+8
Красная карточка
Л. Араухо
Замена
F.
️️️️
Марсело
90'
+6
90'
Желтая карточка
Г. Барбоза
Желтая карточка
Лима
85'
81'
Желтая карточка
А. Луис
81'
Замена
Пабло
️️️️
Д. Луис
80'
Замена
А. Луис
️️️️
Д. Де Арраскаэта
74'
Замена
В. Уго
️️️️
Э. Рибейро
Замена
L. Fernández
️️️️
Гансо
70'
65'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Т. Майя
65'
Замена
Аллан
️️️️
Эвертон
50'
Желтая карточка
Т. Майя
Замена
Леле
️️️️
Мартинелли
46'
Желтая карточка
Андре
45'
+2
Желтая карточка
Г. Кано
37'
27'
Желтая карточка
Э. Рибейро
Желтая карточка
П. Ранхел
22'
Желтая карточка
Гансо
14'
Желтая карточка
Ф. Мело
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
45
Лима
ПВ
14
Герман Кано
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
36
Felipe
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Исаак
ЛВ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Фламенго
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
29
Аллан
ЦП
30
Виктор Уго
АП
26
Матеус Франка
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
11
Андре Луис
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Фабио
12
Марсело
33
Нино
2
Хавьер
30
Мело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
45
Лима
14
Кано
4-4-2
23
Кунья
43
Уэсли
4
Луис
4
Перейра
16
Луис
8
Жерсон
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
29
Майя
9
Барбоза
7
Эвертон
12
Марсело
36
36
12
Марсело
10
Гансо
10
10
10
Гансо
8
Мартинелли
18
Леле
18
Леле
8
Мартинелли
30
Мело
9
Кеннеди
9
Кеннеди
30
Мело
4
Луис
23
Пабло
23
Пабло
4
Луис
7
Эвертон
29
Аллан
29
Аллан
7
Эвертон
10
Рибейро
30
Уго
30
Уго
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
11
Луис
11
Луис
10
Де Арраскаэта
29
Майя
7
Араухо
7
Араухо
29
Майя
Остались в запасе
Флуминенсе
Фламенго
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Исаак
ЛВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
26
Матеус Франка
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
11
Исаак
ЛВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
1
Агустин Росси
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
26
Матеус Франка
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Флуминенсе - Фламенго
7
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
5
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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