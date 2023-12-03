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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Куяба
Фламенго - Куяба: обзор матча 03 декабря 2023
Фламенго
03.12.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
2 : 1
Завершен
Куяба
6'
Л. Араухо
45+4'
Педро
79'
Клайсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Куяба
Желтая карточка
Л. Араухо
90'
+7
Замена
Уэсли
️️️️
Г. Варела
90'
+2
Замена
️️️️
Педро
90'
+1
Замена
Р. Кайо
️️️️
Л. Перейра
90'
+1
Желтая карточка
Л. Перейра
84'
Замена
Айртон
️️️️
Ф. Луис
81'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
81'
79'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Клайсон
70'
Замена
И. Питта
️️️️
Дейверсон
58'
Замена
Д. Ласерда
️️️️
Денилсон
58'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Д. Кафу
57'
Замена
Ф. Собрал
️️️️
Аллисон
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Д. Де Арраскаэта
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
Пас отдал
Жерсон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
(К)
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Аллисон
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
13
Марллон
(К)
ЦЗ
14
Раниэле
ОП
29
Клайсон
ЦП
27
Денилсон
АП
2
Matheus Alexandre
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
35
Rayan
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Куяба
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
30
Лукас Минейро
ОП
88
Фернандо Собрал
ЦП
55
Calebe
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Исидро Питта
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
4-1-2-3
1
Росси
16
Луис
15
Бруно
4
Перейра
2
Варела
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
4-1-1-1-3
21
Карлос
3
Аллисон
33
Эмпереур
13
Марллон
16
Рикельме
14
Раниэле
29
Клайсон
27
Денилсон
16
Дейверсон
7
Кафу
2
16
Луис
6
Айртон
6
Айртон
16
Луис
4
Перейра
30
Кайо
30
Кайо
4
Перейра
2
Варела
43
Уэсли
43
Уэсли
2
Варела
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
7
Кафу
6
Аугусто
6
Аугусто
7
Кафу
3
Аллисон
88
Собрал
88
Собрал
3
Аллисон
27
Денилсон
97
Ласерда
97
Ласерда
27
Денилсон
16
Дейверсон
9
Питта
9
Питта
16
Дейверсон
Остались в запасе
Фламенго
Куяба
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
35
Rayan
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Тони Оливейра
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
35
Rayan
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Остались в запасе
26
Винисиус Баррета
ВР
14
Патрик Калмон
ЛЗ
3
Витао
ЦЗ
30
Лукас Минейро
ОП
55
Calebe
ЦП
94
Эмерсон Негеба
ЛВ
11
Веллингтон Силва
ПВ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Тони Оливейра
Статистика матча Фламенго - Куяба
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Rodrigo Jose Pereira de Lima, Brazil
Стадион:
Маракана
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