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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Флуминенсе
Фламенго - Флуминенсе: обзор матча 12 ноября 2023
Фламенго
12.11.2023, воскресенье, 00:30
Бразилия. Серия А, 34 тур
1 : 1
Завершен
Флуминенсе
45+2'
Д. Де Арраскаэта
63'
Й. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Флуминенсе
90'
+6
Красная карточка
Нино
Красная карточка
Г. Барбоза
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Д. Кеннеди
81'
Желтая карточка
Александер
77'
Замена
Александер
️️️️
Гансо
Замена
Э. Рибейро
️️️️
Д. Де Арраскаэта
74'
Замена
Айртон
️️️️
Ф. Луис
73'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
73'
68'
Замена
Леле
️️️️
Й. Гонсалес
Замена
Т. Майя
️️️️
Эвертон
68'
Желтая карточка
Э. Пульгар
66'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Л. Араухо
64'
63'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гонсалес
Пас отдал
Д. Ариас
46'
Замена
Д. Барбоза
️️️️
Марсело
46'
Замена
Лима
️️️️
Марлон
46'
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Кено
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Арраскаэта
Пас отдал
Э. Пульгар
45'
+2
35'
Желтая карточка
Гансо
22'
Желтая карточка
Д. Ариас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
8
Жерсон
(К)
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Флуминенсе
1
Фабио
ВР
12
Марсело
ЛЗ
33
Нино
(К)
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
2
Самуэль Хавьер
ПЗ
11
Джон Ариас
ЛВ
7
Андре
ОП
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
20
Кено
ЦФ
9
Джон Кеннеди
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
30
Виктор Уго
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Флуминенсе
22
Педро Ранхел
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
5
Александер
ОП
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
45
Лима
ПВ
11
Йони Гонсалес
ПВ
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
18
Леле
ЦФ
4-1-2-3
1
Росси
16
Луис
15
Бруно
4
Перейра
2
Матеузиньо
5
Пульгар
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Педро
7
Эвертон
7
Араухо
4-1-2-1-2
1
Фабио
2
Хавьер
33
Нино
4
Марлон
12
Марсело
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Ариас
9
Кеннеди
20
Кено
16
Луис
6
Айртон
6
Айртон
16
Луис
7
Эвертон
29
Майя
29
Майя
7
Эвертон
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
7
Араухо
27
Энрике
27
Энрике
7
Араухо
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
12
Марсело
16
Барбоза
16
Барбоза
12
Марсело
10
Гансо
5
Александер
5
Александер
10
Гансо
4
Марлон
45
Лима
45
Лима
4
Марлон
20
Кено
11
Гонсалес
11
Гонсалес
20
Кено
Гонсалес
18
Леле
18
Леле
Гонсалес
Остались в запасе
Фламенго
Флуминенсе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Диниз
Остались в запасе
23
Матеус Кунья
ВР
23
Сантос
ВР
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
30
Виктор Уго
АП
Остались в запасе
22
Педро Ранхел
ВР
44
Давид Брас
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
21
Тиаго Сантос
ОП
10
Leonardo Fernández
ЦП
10
Джованни
ПВ
94
Даниэл
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Фернандо Диниз
Статистика матча Фламенго - Флуминенсе
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Маракана
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