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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Баия
Фламенго - Баия: обзор матча 30 сентября 2023
Фламенго
30.09.2023, суббота, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Баия
60'
Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Баия
Замена
В. Уго
️️️️
Э. Рибейро
90'
84'
Замена
В. Жакаре
️️️️
К. Кандидо
84'
Замена
Н. Асеведо
️️️️
Y. Felipe
Замена
Эвертон
️️️️
Б. Энрике
76'
Замена
Матеузиньо
️️️️
Уэсли
66'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Т. Майя
66'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Педро
66'
65'
Замена
Л. Джуба
️️️️
Адемир
63'
Желтая карточка
Резенде
60'
Желтая карточка
Y. Felipe
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Педро
60'
51'
Замена
G. Xavier
️️️️
Эвералдо
47'
Красная карточка
Кану
Желтая карточка
Т. Майя
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Агустин Росси
ВР
6
Айртон
ЛЗ
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Жерсон
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Баия
21
Камило Кандидо
ЛЗ
4
Кану
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
23
Резенде
ОП
16
Тасиано
ЦП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Фламенго
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
6
Игор Жезус
ОП
30
Виктор Уго
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Баия
31
Адриэл
ВР
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
29
Diego Rosa
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
46
Лучано Джуба
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Росси
6
Айртон
15
Бруно
4
Перейра
43
Уэсли
5
Пульгар
10
Рибейро
29
Майя
8
Жерсон
27
Энрике
9
Педро
4-1-1-2-3
12
Жилберто
4
Кану
14
Уго
21
Кандидо
23
Резенде
16
Тасиано
7
Адемир
9
Ратао
88
27
Эвералдо
1
43
Уэсли
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
43
Уэсли
10
Рибейро
30
Уго
30
Уго
10
Рибейро
29
Майя
7
Араухо
7
Араухо
29
Майя
9
Педро
9
Барбоза
9
Барбоза
9
Педро
27
Энрике
7
Эвертон
7
Эвертон
27
Энрике
27
Эвералдо
3
3
27
Эвералдо
88
5
Асеведо
5
Асеведо
88
21
Кандидо
29
Жакаре
29
Жакаре
21
Кандидо
7
Адемир
46
Джуба
46
Джуба
7
Адемир
Остались в запасе
Фламенго
Баия
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
23
Матеус Кунья
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
6
Игор Жезус
ОП
Остались в запасе
31
Адриэл
ВР
34
Рауль Густаво
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
6
Matheus Bahia
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
32
Vinicius Alessandro Mingotti
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Фламенго - Баия
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
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