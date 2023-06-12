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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Гремио
Фламенго - Гремио: обзор матча 12 июня 2023
Фламенго
12.06.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 10 тур
3 : 0
Завершен
Гремио
24'
Эвертон
65'
Педро
90+6'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фламенго - Гремио
ГОЛ! 3:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Жерсон
90'
+6
87'
Желтая карточка
Б. Увини
81'
Желтая карточка
Л. Суарес
81'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Ж. Педро
81'
Замена
Натан
️️️️
В. Каннеман
Замена
Г. Варела
️️️️
Уэсли
79'
Замена
Б. Энрике
️️️️
Эвертон
71'
ГОЛ! 2:0!
Педро
65'
64'
Замена
Вина
️️️️
Ф. Кристальдо
Замена
В. Уго
️️️️
Д. Де Арраскаэта
61'
55'
Желтая карточка
В. Каннеман
Замена
Айртон
️️️️
Л. Перейра
46'
Замена
Педро
️️️️
Г. Барбоза
46'
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
Пас отдал
Уэсли
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
23
Матеус Кунья
ВР
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
43
Уэсли
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
8
Жерсон
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
7
Эвертон
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
66
Куябано
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
18
Жоао Педро
ПЗ
10
Бителло
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
33
Фелипе Карбальо
ЦП
19
Франко Кристальдо
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Фламенго
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
6
Айртон
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
23
Артуро Видаль
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
30
Виктор Уго
АП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
9
Педро
ЦФ
Гремио
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
99
Зиньо
ЛВ
45
Мила
ОП
16
Лукас Силва
ОП
14
Натан
АП
29
Вина
АП
17
Эвертон Галдино
ПВ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
4-1-3-2
23
Кунья
15
Бруно
4
Перейра
4
Луис
43
Уэсли
5
Пульгар
10
Рибейро
8
Жерсон
10
Де Арраскаэта
9
Барбоза
7
Эвертон
3-2-3-1-1
12
Чапеко
25
Увини
34
Алвес
4
Каннеман
18
Педро
66
Куябано
10
Бителло
20
Вилласанти
33
Карбальо
19
Кристальдо
9
Суарес
4
Перейра
6
Айртон
6
Айртон
4
Перейра
43
Уэсли
2
Варела
2
Варела
43
Уэсли
10
Де Арраскаэта
30
Уго
30
Уго
10
Де Арраскаэта
7
Эвертон
27
Энрике
27
Энрике
7
Эвертон
9
Барбоза
9
Педро
9
Педро
9
Барбоза
4
Каннеман
14
Натан
14
Натан
4
Каннеман
19
Кристальдо
29
Вина
29
Вина
19
Кристальдо
18
Педро
17
Галдино
17
Галдино
18
Педро
Остались в запасе
Фламенго
Гремио
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
45
Мила
ОП
16
Лукас Силва
ОП
99
Зиньо
ЛВ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
23
Сантос
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
23
Пабло
ЦЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
29
Тиаго Майя
ЦП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
Остались в запасе
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ПЗ
45
Мила
ОП
16
Лукас Силва
ОП
99
Зиньо
ЛВ
17
Густавиньо
ЦФ
7
Андре
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Фламенго - Гремио
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
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