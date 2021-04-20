Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Andre Wisdom - статистика

Завершил карьеру
#20 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дерби Каунти
36
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Престон
3 : 0
20.04.2021
Дерби Каунти
1' - 34'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Блэкберн
2 : 1
16.04.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
0 : 1
10.04.2021
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Рединг
3 : 1
05.04.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
2 : 0
02.04.2021
Лутон Таун
1' - 90'
47'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сток Сити
1 : 0
20.03.2021
Дерби Каунти
1' - 82'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Дерби Каунти
2 : 2
16.03.2021
Брентфорд
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Дерби Каунти
0 : 1
13.03.2021
Миллуолл
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Барнсли
0 : 0
10.03.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ковентри
1 : 0
06.03.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Кардифф
4 : 0
02.03.2021
Дерби Каунти
1' - 70'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Дерби Каунти
1 : 1
26.02.2021
Ноттингем Форест
1' - 90'
82'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Дерби Каунти
2 : 0
23.02.2021
Хаддерсфилд Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Уотфорд
2 : 1
19.02.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Уиком Уондерерс
1 : 2
16.02.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
90'
69'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ротерхэм
3 : 0
03.02.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Дерби Каунти
1 : 0
30.01.2021
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
23.01.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Дерби Каунти
1 : 0
19.01.2021
Борнмут
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Дерби Каунти
0 : 1
16.01.2021
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
01.01.2021
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
0 : 4
29.12.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Дерби Каунти
0 : 1
26.12.2020
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Дерби Каунти
2 : 0
16.12.2020
Суонси
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
0 : 0
12.12.2020
Сток Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Брентфорд
0 : 0
09.12.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
05.12.2020
Дерби Каунти
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
1 : 1
01.12.2020
Ковентри
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
1 : 1
28.11.2020
Уиком Уондерерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
25.11.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Бристоль Сити
1 : 0
21.11.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 2
07.11.2020
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Дерби Каунти
0 : 1
04.11.2020
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Борнмут
1 : 1
31.10.2020
Дерби Каунти
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Дерби Каунти
1 : 1
28.10.2020
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 0
20.10.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Дерби Каунти
0 : 1
16.10.2020
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Дерби Каунти
0 : 4
26.09.2020
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лутон Таун
2 : 1
19.09.2020
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Дерби Каунти
0 : 2
12.09.2020
Рединг
1' - 46'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
6
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+