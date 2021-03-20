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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Дерби Каунти
Сток Сити - Дерби Каунти: обзор матча 20 марта 2021
Сток Сити
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
74'
Д. Браун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Дерби Каунти
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. Браун
90'
88'
Желтая карточка
C. Cresswell
82'
Замена
C. Cresswell
️️️️
A. Wisdom
82'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Г. Шинни
Замена
Д. Кларк
️️️️
Н. Пауэлл
82'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Аллен
79'
ГОЛ! 1:0!
Д. Браун
Пас отдал
Н. Пауэлл
74'
64'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
П. Робертс
64'
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
К. Казим-Ричардс
63'
Замена
М. Берд
️️️️
Л. Сибли
Желтая карточка
Т. Смит
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
39
Рабби Матондо
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
43
Kieran Coates
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
8
Луи Уотсон
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
0
C. Cresswell
ЦФ
3-2-4-1
17
Дэвис
15
Суттар
17
Честер
23
Батт
30
Норрингтон-Дэвис
2
Смит
25
Пауэлл
12
7
Аллен
15
Томпсон
18
Браун
3-2-4-1
13
Рос
14
Бирн
5
Кларк
20
15
Менжи
3
Бьюкэнан
16
Робертс
32
Сибли
4
Шинни
12
Найт
91
Казим-Ричардс
25
Пауэлл
47
Кларк
47
Кларк
25
Пауэлл
18
Браун
14
Тимон
14
Тимон
18
Браун
7
Аллен
19
Воукс
19
Воукс
7
Аллен
4
Шинни
8
Уотсон
8
Уотсон
4
Шинни
91
Казим-Ричардс
10
Лоуренс
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
16
Робертс
72
Йозвяк
72
Йозвяк
16
Робертс
20
0
0
20
32
Сибли
18
Берд
18
Берд
32
Сибли
Остались в запасе
Сток Сити
Дерби Каунти
39
Рабби Матондо
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
43
Kieran Coates
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
1
Ангус Ганн
ВР
Главный тренер
Майкл О'Нил
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
39
Рабби Матондо
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
43
Kieran Coates
ЦФ
48
Dan Malone
ЦФ
1
Ангус Ганн
ВР
Остались в запасе
6
Бени Банингиме
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Сток Сити - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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