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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Дерби Каунти
Бристоль Сити - Дерби Каунти: обзор матча 21 ноября 2020
Бристоль Сити
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
78'
Ф. Дьедиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Дерби Каунти
Замена
T. Rowe
️️️️
Д. Патерсон
90'
+3
88'
Замена
J. Hector Ingram
️️️️
Н. Бирн
Замена
T. Moore
️️️️
Н. Уэллс
83'
81'
Замена
Л. Сибли
️️️️
М. Берд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
А. Семеньо
78'
72'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Холмс
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
К. Мартин
69'
Замена
C. Brunt
️️️️
К. О'Доуда
69'
58'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
Желтая карточка
Д. Патерсон
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
9
Wayne Rooney
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
11
Chris Brunt
ЦП
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
12
Дасилва
32
Хант
26
Калас
26
Винер
6
Надь
47
О'Доуда
35
Патерсон
21
Уэллс
18
Мартин
42
Семеньо
3-2-4-1
1
Маршалл
14
Бирн
5
Кларк
9
20
3
Бьюкэнан
18
Берд
12
Найт
29
Уогхорн
14
Холмс
10
Лоуренс
21
Уэллс
4
4
21
Уэллс
35
Патерсон
10
10
35
Патерсон
47
О'Доуда
11
11
47
О'Доуда
18
Мартин
18
Дьедиу
18
Дьедиу
18
Мартин
14
Бирн
52
52
14
Бирн
18
Берд
32
Сибли
32
Сибли
18
Берд
14
Холмс
7
Уиттакер
7
Уиттакер
14
Холмс
Остались в запасе
Бристоль Сити
Дерби Каунти
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
27
Opanin Edwards
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Бристоль Сити - Дерби Каунти
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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