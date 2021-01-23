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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти: обзор матча 23 января 2021
Куинз Парк Рейнджерс
23.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Дерби Каунти
57'
К. Казим-Ричардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
86'
Замена
K. Mcdonald
️️️️
К. Йозвяк
Замена
А. Адома
️️️️
Н. Хямяляйнен
82'
Замена
Ч. Келман
️️️️
Ч. Остин
82'
79'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Казим-Ричардс
77'
Желтая карточка
Г. Шинни
Замена
М. Бонн
️️️️
Л. Дайкс
73'
Замена
F. Bettache
️️️️
К. Уиллок
65'
57'
ГОЛ! 0:1!
К. Казим-Ричардс
Желтая карточка
Т. Кейн
51'
46'
Замена
М. Берд
️️️️
Д. Эванс
Желтая карточка
G. Cameron
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Дерби Каунти
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
4-4-2
88
Дьенг
16
Дикки
5
Барбе
34
Кейн
22
Хямяляйнен
16
Уиллок
4
Болл
5
10
Хаир
13
Дайкс
32
Остин
3-3-2-2
13
Рос
5
Кларк
20
12
Эванс
14
Бирн
5
Белик
3
Бьюкэнан
12
Найт
4
Шинни
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
32
Остин
23
Келман
23
Келман
32
Остин
16
Уиллок
26
26
16
Уиллок
22
Хямяляйнен
37
Адома
37
Адома
22
Хямяляйнен
13
Дайкс
9
Бонн
9
Бонн
13
Дайкс
72
Йозвяк
37
37
72
Йозвяк
12
Эванс
18
Берд
18
Берд
12
Эванс
91
Казим-Ричардс
29
Уогхорн
29
Уогхорн
91
Казим-Ричардс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Дерби Каунти
29
Осман Какай
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
1
Джо Ламли
ВР
8
Джордж Томас
ЦП
Остались в запасе
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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