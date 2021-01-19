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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Борнмут
Дерби Каунти - Борнмут: обзор матча 19 января 2021
Дерби Каунти
19.01.2021, вторник, 21:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
32'
К. Белик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Борнмут
Замена
Д. Митчелл-Лоусон
️️️️
Д. Найт
90'
Замена
K. Mcdonald
️️️️
К. Йозвяк
82'
77'
Замена
Д. Уилшир
️️️️
Д. Брукс
71'
Желтая карточка
Л. Кук
64'
Замена
С. Сарридж
️️️️
А. Данжума
46'
Замена
К. Мефам
️️️️
К. Картер-Викерс
46'
Замена
Д. Кинг
️️️️
А. Смит
ГОЛ! 1:0!
К. Белик
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Дерби Каунти
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
49
Кейд Гордон
ПВ
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Борнмут
23
Уилл Деннис
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
3-3-2-2
13
Рос
14
Бирн
5
Кларк
12
Эванс
3
Бьюкэнан
5
Белик
20
4
Шинни
12
Найт
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
3-2-2-2-1
31
Бегович
20
Картер-Викерс
27
Кук
6
Келли
3
Стейси
15
Смит
4
Кук
8
Лерма
7
Брукс
7
Данжума
19
Соланке
12
Найт
11
Митчелл-Лоусон
11
Митчелл-Лоусон
12
Найт
72
Йозвяк
37
37
72
Йозвяк
20
Картер-Викерс
2
Мефам
2
Мефам
20
Картер-Викерс
7
Брукс
10
Уилшир
10
Уилшир
7
Брукс
15
Смит
7
Кинг
7
Кинг
15
Смит
7
Данжума
9
Сарридж
9
Сарридж
7
Данжума
Остались в запасе
Дерби Каунти
Борнмут
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
49
Кейд Гордон
ПВ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
23
Уилл Деннис
ВР
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
15
Диего Рико
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
49
Кейд Гордон
ПВ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
23
Уилл Деннис
ВР
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
15
Диего Рико
ЛЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Дерби Каунти - Борнмут
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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