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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Миллуолл
Дерби Каунти - Миллуолл: обзор матча 13 марта 2021
Дерби Каунти
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
45'
Ш. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Миллуолл
Желтая карточка
Г. Шинни
84'
84'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Д. Эванс
84'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
Д. Уоллес
77'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
B. Thompson
77'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
М. Беннетт
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Йозвяк
74'
67'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
М. Уоллес
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Найт
60'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Д. Эдмундсон
60'
58'
Желтая карточка
Д. Эванс
45'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Хатчинсон
Пас отдал
Д. Уоллес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
3-2-3-2
13
Рос
5
Кларк
25
Эдмундсон
14
Бирн
3
Форсит
15
Менжи
12
Найт
4
Шинни
29
Уогхорн
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
3-2-2-2
33
Биалковски
4
Хатчинсон
12
Эванс
3
Уоллес
5
Купер
2
Ромео
18
Вудс
17
Уоллес
8
10
Беннетт
25
Эдмундсон
8
Уотсон
8
Уотсон
25
Эдмундсон
12
Найт
16
Робертс
16
Робертс
12
Найт
72
Йозвяк
32
Сибли
32
Сибли
72
Йозвяк
8
16
Митчелл
16
Митчелл
8
12
Эванс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
12
Эванс
3
Уоллес
3
Фергюсон
3
Фергюсон
3
Уоллес
10
Беннетт
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
10
Беннетт
17
Уоллес
10
Бедварссон
10
Бедварссон
17
Уоллес
Остались в запасе
Дерби Каунти
Миллуолл
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
Остались в запасе
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Дерби Каунти - Миллуолл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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