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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Дерби Каунти
Лутон Таун - Дерби Каунти: обзор матча 19 сентября 2020
Лутон Таун
19.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
34'
Л. Берри
87'
Д. Кларк
52'
Д. Мэрриот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Дерби Каунти
88'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
К. Йозвяк
ГОЛ! 2:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Р. Норрингтон-Дэвис
87'
Замена
Д. Монкур
️️️️
Г. Корник
83'
Замена
Д. Кларк
️️️️
E. Lee
83'
64'
Замена
J. Hector Ingram
️️️️
Д. Мэрриот
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мэрриот
46'
Замена
Л. Сибли
️️️️
Г. Шинни
Замена
Д. Бри
️️️️
Г. Ри
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. Берри
Пас отдал
E. Lee
34'
Желтая карточка
Р. Норрингтон-Дэвис
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
21
Симон Слуга
ВР
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
2
Martin Cranie
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ЦП
16
Глен Ри
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
23
Гарри Корник
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
9
Wayne Rooney
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
4-3-3
21
Слуга
30
Норрингтон-Дэвис
5
Пирсон
15
Брэдли
2
8
Берри
17
Мпанцу
16
Ри
17
Коллинс
23
Корник
18
3-2-3-2
1
Маршалл
5
Кларк
3
Форсит
14
Бирн
9
20
12
Найт
4
Шинни
18
Берд
7
Мэрриот
72
Йозвяк
18
18
Кларк
18
Кларк
18
16
Ри
14
Бри
14
Бри
16
Ри
23
Корник
20
Монкур
20
Монкур
23
Корник
7
Мэрриот
52
52
7
Мэрриот
4
Шинни
32
Сибли
32
Сибли
4
Шинни
72
Йозвяк
7
Уиттакер
7
Уиттакер
72
Йозвяк
Остались в запасе
Лутон Таун
Дерби Каунти
1
Джеймс Ши
ВР
22
Эндрю Шайнни
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
22
Эндрю Шайнни
ЦП
25
Казенга Луалуа
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Остались в запасе
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
13
Келле Рос
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Лутон Таун - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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