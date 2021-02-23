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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 23 февраля 2021
Дерби Каунти
23.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
2 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
22'
Д. Эдмундсон
65'
М. Уогхорн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Д. Найт
90'
+1
89'
Вторая желтая
Д. Браун
84'
Замена
С. Томас
️️️️
Пипа
77'
Желтая карточка
Д. Браун
74'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Холмс
68'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Ж. Бакуна
ГОЛ! 2:0!
М. Уогхорн
Пас отдал
К. Казим-Ричардс
65'
Желтая карточка
Н. Бирн
59'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
L. Gregory
46'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Д. Эдмундсон
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эдмундсон
Пас отдал
Н. Бирн
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
11
Kieran Phillips
ЦФ
3-2-3-2
1
Маршалл
14
Бирн
5
Кларк
25
Эдмундсон
3
Бьюкэнан
20
12
Найт
18
Берд
4
Шинни
19
91
Казим-Ричардс
4-4-2
1
Шофилд
2
Пипа
23
Сарр
21
Духани
36
Кио
7
Бакуна
27
О'Брайен
14
Холмс
11
Роу
22
Кэмпбелл
50
19
72
Йозвяк
72
Йозвяк
19
12
Найт
8
Уотсон
8
Уотсон
12
Найт
25
Эдмундсон
29
Уогхорн
29
Уогхорн
25
Эдмундсон
14
Холмс
7
Хай
7
Хай
14
Холмс
2
Пипа
7
Томас
7
Томас
2
Пипа
7
Бакуна
7
Мбенза
7
Мбенза
7
Бакуна
Остались в запасе
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
15
Теден Менжи
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Kieran Phillips
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
15
Теден Менжи
ЦЗ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
Остались в запасе
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
11
Kieran Phillips
ЦФ
13
Джейсон Леутвилер
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Дерби Каунти - Хаддерсфилд Таун
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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