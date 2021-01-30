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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Бристоль Сити
Дерби Каунти - Бристоль Сити: обзор матча 30 января 2021
Дерби Каунти
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
4'
К. Казим-Ричардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Бристоль Сити
Замена
J. Hector Ingram
️️️️
К. Казим-Ричардс
90'
+2
Замена
K. Mcdonald
️️️️
К. Йозвяк
87'
Желтая карточка
М. Уогхорн
85'
80'
Замена
Х. Массенго
️️️️
К. Палмер
80'
Замена
О. Эдвардс
️️️️
Н. Уэллс
67'
Замена
Т. Бакинсон
️️️️
З. Винер
67'
Замена
К. Мартин
️️️️
А. Семеньо
54'
Желтая карточка
З. Винер
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Белик
36'
34'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
T. Rowe
ГОЛ! 1:0!
К. Казим-Ричардс
Пас отдал
Л. Бьюкэнан
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
6
Адам Надь
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
3
Бьюкэнан
5
Кларк
14
Бирн
20
5
Белик
12
Найт
4
Шинни
18
Берд
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
3-2-2-3
25
Бентли
10
32
Хант
26
Винер
26
Калас
26
Моусон
6
Надь
45
Палмер
42
Семеньо
18
Дьедиу
21
Уэллс
72
Йозвяк
37
37
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
52
52
91
Казим-Ричардс
5
Белик
29
Уогхорн
29
Уогхорн
5
Белик
26
Винер
19
Бакинсон
19
Бакинсон
26
Винер
21
Уэллс
11
Эдвардс
11
Эдвардс
21
Уэллс
10
5
Мариаппа
5
Мариаппа
10
45
Палмер
4
Массенго
4
Массенго
45
Палмер
42
Семеньо
18
Мартин
18
Мартин
42
Семеньо
Остались в запасе
Дерби Каунти
Бристоль Сити
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
1
Макс О'Лири
ВР
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
32
Bradley Foster-Theniger
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
13
Келле Рос
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Дерби Каунти - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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