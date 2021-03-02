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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Дерби Каунти
Кардифф - Дерби Каунти: обзор матча 02 марта 2021
Кардифф
02.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
4 : 0
Завершен
Дерби Каунти
22'
Л. Бакуна
48'
К. Мур
56'
Л. Бакуна
90+3'
У. Волкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Дерби Каунти
ГОЛ! 4:0!
У. Волкс
90'
+3
Замена
Д. Роллс
️️️️
М. Пак
87'
70'
Замена
K. Mcdonald
️️️️
A. Wisdom
69'
Замена
М. Берд
️️️️
Г. Шинни
69'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
К. Йозвяк
69'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
Л. Сибли
ГОЛ! 3:0!
Л. Бакуна
Пас отдал
О. Ожо
56'
ГОЛ! 2:0!
К. Мур
Пас отдал
У. Волкс
48'
Замена
Д. Баган
️️️️
Д. Беннетт
39'
ГОЛ! 1:0!
Л. Бакуна
Пас отдал
Д. Беннетт
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
15
Теден Менжи
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Дерби Каунти
14
Натан Бирн
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
30
Emmanuel Idem
ЦФ
3-2-4-1
12
Филлипс
23
Моррисон
44
Флинт
35
Нельсон
12
Беннетт
38
Нг
10
Бакуна
6
Волкс
9
Ожо
7
Пак
19
Мур
3-2-3-2
13
Рос
5
Кларк
25
Эдмундсон
20
15
Менжи
3
Бьюкэнан
6
Банингиме
32
Сибли
4
Шинни
19
72
Йозвяк
12
Беннетт
3
Баган
3
Баган
12
Беннетт
7
Пак
32
Роллс
32
Роллс
7
Пак
72
Йозвяк
8
Уотсон
8
Уотсон
72
Йозвяк
20
37
37
20
32
Сибли
29
Уогхорн
29
Уогхорн
32
Сибли
4
Шинни
18
Берд
18
Берд
4
Шинни
Остались в запасе
Кардифф
Дерби Каунти
10
Рубин Колуилл
АП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
12
Алекс Смитис
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
30
Emmanuel Idem
ЦФ
14
Натан Бирн
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
10
Рубин Колуилл
АП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
12
Алекс Смитис
ВР
10
Джонатан Уильямс
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
30
Emmanuel Idem
ЦФ
14
Натан Бирн
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Кардифф - Дерби Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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