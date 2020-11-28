Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Уиком Уондерерс
Дерби Каунти - Уиком Уондерерс: обзор матча 28 ноября 2020
Дерби Каунти
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
1 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
36'
Д. Холмс
81'
М. Блумфилд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Уиком Уондерерс
90'
+2
Замена
Д. Уилер
️️️️
Д. Хорган
Замена
J. Stretton
️️️️
Д. Эванс
90'
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Блумфилд
Пас отдал
Ф. Оньединма
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Л. Сибли
77'
74'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Д. Адениран
Замена
Д. Найт
️️️️
Д. Холмс
68'
Замена
М. Уогхорн
️️️️
К. Казим-Ричардс
67'
46'
Замена
А. Акинфенва
️️️️
С. Кашкет
46'
Замена
М. Блумфилд
️️️️
А. Мехмети
ГОЛ! 1:0!
Д. Холмс
Пас отдал
К. Казим-Ричардс
36'
31'
Желтая карточка
С. Кашкет
17'
Замена
А. Паттисон
️️️️
К. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
6
Кертис Томпсон
ЦП
35
Деннис Адениран
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
Главный тренер
Гари Уэддок
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
14
Jack Stretton
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
10
Мэтт Блумфилд
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
7
Дэвид Уилер
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Маршалл
20
12
Эванс
3
Форсит
33
Дэйвис
5
Кларк
14
Холмс
4
Шинни
32
Сибли
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
3-5-2
21
Оллсоп
20
Найт
26
Стюарт
3
Якобсон
2
Гриммер
35
Адениран
12
МакКлири
7
Хорган
6
Томпсон
20
Кашкет
9
Мехмети
12
Эванс
14
14
12
Эванс
32
Сибли
72
Йозвяк
72
Йозвяк
32
Сибли
14
Холмс
12
Найт
12
Найт
14
Холмс
91
Казим-Ричардс
29
Уогхорн
29
Уогхорн
91
Казим-Ричардс
9
Мехмети
10
Блумфилд
10
Блумфилд
9
Мехмети
35
Адениран
44
Оньединма
44
Оньединма
35
Адениран
6
Томпсон
23
Паттисон
23
Паттисон
6
Томпсон
20
Кашкет
20
Акинфенва
20
Акинфенва
20
Кашкет
7
Хорган
7
Уилер
7
Уилер
7
Хорган
Остались в запасе
Дерби Каунти
Уиком Уондерерс
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
22
Ник Фримен
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
Остались в запасе
22
Ник Фримен
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Дерби Каунти - Уиком Уондерерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Уиком Уондерерс
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+