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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиком Уондерерс - Дерби Каунти
Уиком Уондерерс - Дерби Каунти: обзор матча 16 февраля 2021
Уиком Уондерерс
16.02.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 30 тур
1 : 2
Завершен
Дерби Каунти
48'
У. Икпеазу (П)
16'
У. Икпеазу (АГ)
90+4'
A. Wisdom
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиком Уондерерс - Дерби Каунти
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
A. Wisdom
80'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Форсит
80'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Т. Менжи
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Г. МакКлири
76'
Замена
Д. Гейп
️️️️
А. Мехмети
76'
69'
Желтая карточка
A. Wisdom
68'
Замена
П. Робертс
️️️️
К. Йозвяк
68'
Замена
М. Берд
️️️️
L. Gregory
63'
Желтая карточка
Т. Менжи
Желтая карточка
Э. Стюарт
53'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Икпеазу
48'
43'
Замена
Д. Эдмундсон
️️️️
М. Кларк
Желтая карточка
Р. Оллсоп
16'
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
У. Икпеазу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
20
Джош Найт
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Уиком Уондерерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
35
Деннис Адениран
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
20
Скотт Кашкет
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
0
Curtis Anderson
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
3-5-1-1
21
Оллсоп
20
Найт
26
Стюарт
17
Тафазолли
7
Уилер
12
МакКлири
7
Хорган
21
Обита
2
Гриммер
9
Мехмети
9
Икпеазу
4-3-3
1
Маршалл
20
3
Форсит
5
Кларк
15
Менжи
29
Уогхорн
4
Шинни
12
Найт
19
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
9
Мехмети
15
Гейп
15
Гейп
9
Мехмети
12
МакКлири
44
Оньединма
44
Оньединма
12
МакКлири
3
Форсит
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
3
Форсит
5
Кларк
25
Эдмундсон
25
Эдмундсон
5
Кларк
15
Менжи
14
Бирн
14
Бирн
15
Менжи
72
Йозвяк
16
Робертс
16
Робертс
72
Йозвяк
19
18
Берд
18
Берд
19
Остались в запасе
Уиком Уондерерс
Дерби Каунти
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
0
Curtis Anderson
ЦФ
35
Деннис Адениран
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
8
Луи Уотсон
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
0
Curtis Anderson
ЦФ
35
Деннис Адениран
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ПВ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Остались в запасе
11
Джейден Митчелл-Лоусон
АП
8
Луи Уотсон
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
Главный тренер
Гари Уэддок
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Уиком Уондерерс - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Адамс Парк
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