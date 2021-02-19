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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уотфорд - Дерби Каунти
Уотфорд - Дерби Каунти: обзор матча 19 февраля 2021
Уотфорд
19.02.2021, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 31 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
19'
Ж. Педро
21'
У. Хьюз
77'
У. Троост-Эконг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уотфорд - Дерби Каунти
90'
+1
Желтая карточка
Н. Бирн
81'
Замена
Л. Сибли
️️️️
М. Уогхорн
77'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
У. Троост-Эконг
Замена
Ф. Зинкернагель
️️️️
К. Сема
76'
Замена
Б. Уилмот
️️️️
У. Хьюз
76'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Н. Чалоба
59'
58'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
П. Робертс
57'
Замена
L. Gregory
️️️️
Г. Шинни
45'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
Желтая карточка
Т. Клеверли
42'
ГОЛ! 2:0!
У. Хьюз
Пас отдал
Н. Чалоба
21'
Желтая карточка
У. Хьюз
20'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Том Клеверли
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Уотфорд
33
Роб Эллиот
ВР
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
0
A. Lazaar
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
19
Lee Gregory
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Бахман
25
Масина
5
Троост-Эконг
20
Кэткарт
17
Фемения
15
Чалоба
12
Сема
19
Хьюз
8
Клеверли
7
Сарр
9
Педро
4-5-1
1
Маршалл
20
14
Бирн
25
Эдмундсон
3
Бьюкэнан
29
Уогхорн
18
Берд
16
Робертс
12
Найт
4
Шинни
91
Казим-Ричардс
12
Сема
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
12
Сема
19
Хьюз
16
Уилмот
16
Уилмот
19
Хьюз
15
Чалоба
32
Гослинг
32
Гослинг
15
Чалоба
16
Робертс
72
Йозвяк
72
Йозвяк
16
Робертс
29
Уогхорн
32
Сибли
32
Сибли
29
Уогхорн
4
Шинни
19
19
4
Шинни
Остались в запасе
Уотфорд
Дерби Каунти
2
Жереми Нгакия
ПЗ
0
A. Lazaar
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
18
Стипе Перица
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
15
Теден Менжи
ЦЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
2
Жереми Нгакия
ПЗ
0
A. Lazaar
ЦФ
33
Роб Эллиот
ВР
18
Стипе Перица
ЦФ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
15
Теден Менжи
ЦЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
8
Луи Уотсон
ЦП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Уотфорд - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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