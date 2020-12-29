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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Дерби Каунти
Бирмингем Сити - Дерби Каунти: обзор матча 29 декабря 2020
Бирмингем Сити
29.12.2020, вторник, 20:30
Англия. Чемпионшип, 22 тур
0 : 4
Завершен
Дерби Каунти
15'
К. Белик
17'
Г. Шинни (П)
26'
К. Казим-Ричардс
77'
Д. Найт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Дерби Каунти
89'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Д. Найт
82'
Замена
J. Hector Ingram
️️️️
К. Казим-Ричардс
77'
ГОЛ! 0:4!
Д. Найт
Пас отдал
К. Йозвяк
75'
Замена
М. Берд
️️️️
Л. Сибли
67'
Желтая карточка
Л. Сибли
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
Г. Гарднер
61'
Замена
Д. Леко
️️️️
И. Суньич
46'
Замена
Д. Кларк-Салтер
️️️️
К. Педерсен
46'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
Ж. Бела
46'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
С. Хоган
46'
26'
ГОЛ! 0:3!
К. Казим-Ричардс
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Г. Шинни
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Белик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Adam Clayton
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
32
Лоуи Сибли
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
4-1-3-2
13
Этеридж
24
Педерсен
6
Дин
32
Фрэнд
2
Колен
26
Суньич
8
10
Санчес
20
Гарднер
25
Хоган
91
Бела
4-1-3-2
1
Маршалл
3
Форсит
5
Кларк
20
14
Бирн
5
Белик
32
Сибли
4
Шинни
12
Найт
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
24
Педерсен
6
Кларк-Салтер
6
Кларк-Салтер
24
Педерсен
91
Бела
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
91
Бела
20
Гарднер
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
20
Гарднер
26
Суньич
17
Леко
17
Леко
26
Суньич
25
Хоган
10
Юткевич
10
Юткевич
25
Хоган
91
Казим-Ричардс
52
52
91
Казим-Ричардс
12
Найт
8
Уотсон
8
Уотсон
12
Найт
32
Сибли
18
Берд
18
Берд
32
Сибли
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
49
Кейд Гордон
ПВ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
21
Джон Тораль
ЦП
Остались в запасе
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
49
Кейд Гордон
ПВ
13
Келле Рос
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Бирмингем Сити - Дерби Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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