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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Дерби Каунти
Блэкберн - Дерби Каунти: обзор матча 16 апреля 2021
Блэкберн
16.04.2021, пятница, 20:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
42'
С. Галлахер
66'
Х. Эллиот
22'
Т. Лоуренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Дерби Каунти
Замена
К. Эванс
️️️️
А. Армстронг
87'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Х. Эллиот
83'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
С. Галлахер
83'
70'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
К. Йозвяк
70'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Форсит
Желтая карточка
Х. Эллиот
67'
ГОЛ! 2:1!
Х. Эллиот
Пас отдал
А. Армстронг
66'
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
Л. Холтби
57'
57'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Сибли
45'
+1
Желтая карточка
М. Кларк
ГОЛ! 1:1!
С. Галлахер
Пас отдал
Б. Дуглас
42'
Желтая карточка
Л. Холтби
32'
22'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лоуренс
Пас отдал
Г. Шинни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
90
Льюис Холтби
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Грэм Шинни
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Корри Эванс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
6
Jordan Brown
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
4-2-1-3
1
Камински
30
Дуглас
4
Брэнтуэйт
4
Харвуд-Беллис
24
Ньямб
27
Трэвис
4
Джонсон
10
Эллиот
20
Галлахер
10
Армстронг
90
Холтби
4-4-1-1
1
Маршалл
5
Кларк
3
Форсит
14
Бирн
20
16
Робертс
18
Берд
32
Сибли
4
Шинни
10
Лоуренс
72
Йозвяк
20
Галлахер
22
Бреретон
22
Бреретон
20
Галлахер
10
Армстронг
30
Эванс
30
Эванс
10
Армстронг
10
Эллиот
17
Беннетт
17
Беннетт
10
Эллиот
90
Холтби
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
90
Холтби
3
Форсит
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
3
Форсит
72
Йозвяк
8
Уотсон
8
Уотсон
72
Йозвяк
32
Сибли
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
32
Сибли
Остались в запасе
Блэкберн
Дерби Каунти
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
6
Jordan Brown
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
13
Келле Рос
ВР
12
Джейсон Найт
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
17
Амарии Белл
ЦЗ
6
Джон Бакли
ЦП
19
Stewart Downing
ЦП
24
Тирис Долан
ЦФ
Остались в запасе
6
Jordan Brown
ЦФ
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
13
Келле Рос
ВР
12
Джейсон Найт
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Блэкберн - Дерби Каунти
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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