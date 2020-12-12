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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Сток Сити
Дерби Каунти - Сток Сити: обзор матча 12 декабря 2020
Дерби Каунти
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
0 : 0
Завершен
Сток Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Сток Сити
Желтая карточка
К. Белик
90'
+3
Замена
Д. Айб
️️️️
К. Йозвяк
87'
83'
Замена
Т. Окли-Бут
️️️️
С. Флетчер
Желтая карточка
Д. Найт
76'
76'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Томпсон
71'
Желтая карточка
Д. Кузинс
Замена
М. Уогхорн
️️️️
М. Уиттакер
69'
Замена
Л. Сибли
️️️️
М. Берд
69'
Желтая карточка
Л. Бьюкэнан
48'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Т. Лоуренс
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
22
Натан Коллинс
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Сток Сити
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
7
Тибо Верлинден
ЦП
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
38
Adam Porter
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Маршалл
3
Бьюкэнан
5
Кларк
20
14
Бирн
5
Белик
18
Берд
12
Найт
10
Лоуренс
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
3-2-3-2
39
Барсик
17
Честер
3
Фокс
14
Тимон
15
Суттар
22
Коллинс
25
Пауэлл
15
Томпсон
24
Кузинс
26
Флетчер
18
Браун
Уиттакер
29
Уогхорн
29
Уогхорн
Уиттакер
18
Берд
32
Сибли
32
Сибли
18
Берд
10
Лоуренс
7
Уиттакер
7
Уиттакер
10
Лоуренс
72
Йозвяк
33
Айб
33
Айб
72
Йозвяк
26
Флетчер
35
Окли-Бут
35
Окли-Бут
26
Флетчер
15
Томпсон
10
Инс
10
Инс
15
Томпсон
Остались в запасе
Дерби Каунти
Сток Сити
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
38
Adam Porter
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
Остались в запасе
38
Adam Porter
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦП
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Дерби Каунти - Сток Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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