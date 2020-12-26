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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Престон
Дерби Каунти - Престон: обзор матча 26 декабря 2020
Дерби Каунти
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 1
Завершен
Престон
90+5'
А. Брауне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Престон
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
А. Брауне
Пас отдал
Д. Джонсон
Замена
J. Hector Ingram
️️️️
К. Казим-Ричардс
90'
+4
Замена
Л. Сибли
️️️️
К. Йозвяк
85'
82'
Замена
J. Harrop
️️️️
Т. Баркуйзен
69'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
С. Синклейр
69'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
P. Gallagher
60'
Замена
Д. Стокли
️️️️
D. Fisher
60'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ш. Магуайр
43'
Желтая карточка
D. Fisher
Красная карточка
М. Уогхорн
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
14
Натан Бирн
ЦЗ
20
Andre Wisdom
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Престон
1
Деклан Радд
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
12
Paul Gallagher
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
52
Jahmal Hector Ingram
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Адам О'Райли
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
4-1-3-2
1
Маршалл
3
Бьюкэнан
20
5
Кларк
14
Бирн
5
Белик
12
Найт
4
Шинни
29
Уогхорн
72
Йозвяк
91
Казим-Ричардс
4-4-2
1
Радд
6
Дэвис
2
20
32
Ирл
12
29
Баркуйзен
14
Джонсон
8
Брауне
24
Магуайр
7
Синклейр
91
Казим-Ричардс
52
52
91
Казим-Ричардс
72
Йозвяк
32
Сибли
32
Сибли
72
Йозвяк
7
Синклейр
8
Бейлисс
8
Бейлисс
7
Синклейр
12
4
Ледсон
4
Ледсон
12
29
Баркуйзен
25
25
29
Баркуйзен
2
9
Стокли
9
Стокли
2
24
Магуайр
17
Риис
17
Риис
24
Магуайр
Остались в запасе
Дерби Каунти
Престон
8
Луи Уотсон
ЦП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
13
Келле Рос
ВР
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
18
Макс Берд
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
Остались в запасе
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Дерби Каунти - Престон
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
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